Devotos do Divino se reúnem neste sábado para a Segunda Coroa

A pré-programação religiosa e social da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes 2024 segue com a agenda de eventos, neste sábado (16), com a realização da Segunda Coroa do Divino. É a partir das 15 horas, na Associação Pró-Festa do Divino, no bairro do Mogilar, em Mogi das Cruzes, com um grupo de rezadeiras pedindo pelos sete dons (Sabedoria, Entendimento, Conselho, Fortaleza, Ciência, Piedade e Temor de Deus). Logo na sequência, tem início o bingo, com o chá, que é servido aos devotos, oferecido pelos Festeiros e Capitães de Mastro de 2024, respectivamente, Eduardo Ferreira Rego e Milena da Costa Freire Rego e Capitães de Mastro Wagner Baptista Santos e Ludmyla de Oliveira Baptista Ramos.

Assim como ocorreu na edição passada, e ocorrerá até a realização da última Coroa do Divino, os organizadores do evento solicitam a doação de um litro de leite. Tudo o que for arrecadado, nesta Coroa, será entregue para o Núcleo Recreativo Nossa Senhora das Graças, localizado na Vila Nova União, em Mogi das Cruzes.

Ao doar o leite, independentemente da quantidade, o devoto ganhará uma (única) cartela de rodada simples, que será anunciada no início de cada Coroa.

Venda de convites

Os convites para o chá bingo podem ser adquiridos, antecipadamente, na Livraria Dom Divino (Rua Dr. Paulo Frontin, 387), no Centro de Mogi das Cruzes. O valor de cada convite é R$ 10,00 (com três cartelas) e o combo com cinco cartelas (de rodada simples) é R$ 15,00. Além disso, ao longo da tarde serão jogadas rodadas simples, em que cada cartela custará R$ 3,00. A Coroa terá a transmissão online, para que o devoto possa acompanhar a reza, por meio do Facebook da Festa do Divino (https://www.facebook.com/festadodivinodemogidascruzes).

Em 2024, a Festa do Divino será realizada de 9 de maio a 19 de maio, sob o tema “Divino Espírito Santo, derramai em nossos corações o dom da misericórdia”. Portanto, a última Coroa será realizada no mês de abril.

A Associação Pró-Festa do Divino está localizada na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1.232 – Mogilar. Mais informações: (11) 4790-6835.