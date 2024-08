‌‌‌Desassoreamento do Rio Tietê em Suzano: Volume recorde de resíduos retirados

Até o momento, foram retirados mais de 41 mil m³ de resíduos

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano recebeu o balanço semestral das atividades referentes aos serviços que estão sendo realizados na parte do Rio Tietê que corta Suzano. Os trabalhos de desassoreamento do rio, que se iniciou no dia 19 de dezembro do ano passado e foi registrado até o dia 30 de junho deste ano, aponto que o volume de resíduos retirados alcançou 41.364 m³. Até meados de 2026, as ações deverão retirar um total de 315 mil m³.

O contrato realizado com a autarquia estadual prevê serviços de limpeza, desobstrução e desassoreamento do lote 4B do Rio Tietê, em um trecho que compreende o limite dos municípios de Itaquaquecetuba e Poá com a foz do ribeirão Taiaçupeba-Mirim no município de Suzano. A extensão aproximada da faixa que contará com esta intervenção é de 14.900 metros.

No relatório enviado à administração municipal, o DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) esclareceu que o trabalho conta com apoio de uma barcaça, que esteve localizada na altura do bairro Cidade Miguel Badra, durante esse período, em um trecho com plantas aquáticas chamadas de macrófitas. O equipamento embarcado está retirando sedimentos do fundo do rio e, posteriormente, descarregando na margem, de onde são levados para a destinação final.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, pontuou que os serviços serão fundamentais para conter os transbordamentos causados em dias de chuvas fortes. “Estamos acompanhando de perto cada etapa referente ao desassoreamento do Rio Tietê, pois sabemos o quanto isso impacta positivamente na resiliência do município. Seguiremos os próximos passos do DAEE nesse trabalho contínuo, que garantirá mais tranquilidade para os moradores”, sinalizou.

Crédito: Divulgação/Secop Suzano

Trabalhos de limpeza e desobstrução visam conter transbordamentos