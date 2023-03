Deputados tomam posse nesta 4ª; André do Prado é favorito para presidente

A sessão solene de posse das deputadas e dos deputados estaduais eleitos para a 20ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo acontece nesta quarta-feira, dia 15, a partir das 15h. A cerimônia será transmitida ao vivo pela TV Rede Alesp e pelo Youtube e redes sociais oficiais da Casa.

Serão empossados os 94 parlamentares eleitos e diplomados pela Justiça Eleitoral. Desses, 55 foram reeleitos para continuar representando o povo paulista; 32 assumem pela primeira vez uma cadeira na Alesp e outros sete já foram deputados ou deputadas em legislaturas anteriores e agora retornam para mais quatro anos.

A cerimônia será realizada no Plenário Juscelino Kubistchek. Conforme prevê o Regimento Interno, o atual presidente Carlão Pignatari conduzirá o rito de posse, acompanhados dos deputados Luiz Fernando Teixeira e Rogério Nogueira, 1º e 2º secretários, respectivamente.

Após a execução do Hino Nacional Brasileiro, o presidente presta o compromisso de posse. Será dito: “Prometo fielmente desempenhar o meu mandato, promovendo o bem geral do Estado de São Paulo, dentro das normas constitucionais”. Em seguida, convida nominalmente cada um dos 93 parlamentares a se dirigem ao microfone e também realizarem o seu juramento, respondendo: “Assim o prometo”.

Depois de concluída a chamada, o presidente declara empossados os parlamentares e instalados os trabalhos da 20ª Legislatura da Alesp. A cerimônia de posse ainda conta com a leitura da síntese de uma mensagem do governador Tarcísio de Freitas apresentando a situação do Estado de São Paulo, incluindo o cenário das contas públicas e os programas atualmente executados.

Ao encerrar a sessão solene de posse, o presidente Carlão Pignatari deve suspender os trabalhos por 30 minutos para que o Plenário seja organizado e se tenha início a eleição da nova Mesa Diretora para o biênio 2023/2024. A exemplo da sessão de posse, a eleição da Mesa Diretora acontece seguindo o disposto no Regimento Interno da Assembleia.

André do Prado

Desde 1995, com Ricardo Tripoli, apenas parlamentares do PSDB presidem o Legislativo paulista, com duas exceções: Paulo Kobayashi (1997-1999), do PTB, e Rodrigo Garcia (2005-2007), então no PFL. Desta vez, André do Prado (PL) pode pôr fim à era tucana.

Da base do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), André do Prado tem apoio de quase todos os partidos da Casa; deve enfrentar oposição apenas do PSOL e PT.