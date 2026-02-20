Voltar à rotina após dias marcados pela agitação do Carnaval pode gerar um sentimento de desânimo para os foliões mais afoitos, que se esbaldaram nos salões e passarelas do samba, e que agora se deparam com as obrigações do dia a dia.

Há quem chame o fenômeno de “depressão pós-Carnaval”. Entretanto, a psicóloga Irani Silva, do Centro Clínico da Hapvida Mogi das Cruzes, explica que esse sentimento está mais ligado a uma tristeza pelo fim dos momentos de exacerbação e dá dicas de como lidar melhor com situação.

Para a especialista, uma das primeiras atitudes é voltar a ter o controle financeiro das atividades do cotidiano antes da enxurrada de alegria pelo país. “Muitas pessoas se descontrolam e isso pode trazer consequências e dissabores para todo o ano”, explica a profissional.

Para ela, outro ponto de atenção é compreender que ter problemas recorrentes de sono, distorções da realidade e desânimo profundo por mais de três semanas são motivo de preocupação suficientes para a procura de um profissional especializado. “Não podemos nos esquecer de que a saúde mental é essencial para o desempenho de nossas funções. O próximo Carnaval só fará sentido de alegria se estivermos plenos agora”, diz Irani.

O encontro com a realidade, pondera, é absolutamente necessário para o retorno à felicidade sem qualquer tipo de fantasia, ainda que com retorno gradual, porém lúcido. “Saber enfrentar os desafios da vida é única certeza de que outros Carnavais virão”, completa.

Foliões podem se deparar com o desânimo para voltar à rotina