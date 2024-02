Demanda reprimida deve impulsionar viagens corporativas entre 2024 e 2027

A expectativa do setor é alta quando o assunto é viagens corporativas. O levantamento GBTA Business Travel Index Outlook, divulgado pela Global Business Travel Association em 2023, evidencia que a demanda reprimida deve impulsionar as viagens corporativas entre 2024 e 2027, considerando o cenário pós-pandemia e condições econômicas favoráveis.

Nesse aspecto, a redução de custos está entre as prioridades para 65% das empresas, seguido de uma melhor experiência do viajante, com 42%. “Esses dados validam a importância do seguro viagem. Atendimentos médicos de emergência no exterior, possuem custos que podem superar 500 vezes o valor da apólice”, comenta Tiago Godinho, gerente de Seguro de Vida Individual e de Viagem da Omint.

“Assim como em uma viagem a turismo, a necessidade de planejamento também é indispensável nas viagens corporativas, sobretudo para a experiência do executivo e a tranquilidade da empresa. Por isso, preocupar-se com a segurança do colaborador e da companhia é fundamental, considerando a contratação de um seguro viagem robusto que garanta proteção diante de imprevistos com a saúde e o bem-estar”, comenta Godinho.

Diante dessa necessidade, o Omint Seguro Viagem Banco de Dias oferece a melhor experiencia aos executivos que viajam com frequência para outros países. “A empresa utiliza com flexibilidade os dias contratados, emitindo certificados de acordo com a demanda de viagens de seus colaboradores. Além disso, permite a emissão em trânsito para mais 30 dias e é elegível para empresas a partir de quatro vidas”, explica Godinho.



Diferenciais para contratação:

· Poderão participar do seguro todos os sócios/diretores e funcionários ativos que mantenham vínculo empregatício prévio com a empresa contratante.

· A idade mínima de aceitação do seguro é 18 anos e a máxima é 65 anos.

· Para contratação do seguro são necessárias no mínimo quatro vidas, e a empresa contrata a quantidade necessária de dias, com a contratação mínima de 300 dias.

· O contrato ficará vinculado ao CNPJ (empresa contratante) e à medida que as viagens são solicitadas, os certificados são emitidos e os dias utilizados, sendo descontados do banco inicial contratado.

· Custo diário, com desconto progressivo.

· Parcela única com pagamento por boleto bancário.

· Apenas corretores podem comercializar o produto.

Atendimento de excelência

Por ser uma seguradora, a Omint cuida do processo do início ao fim. Para isso, conta com uma central própria de atendimento em português 24h por dia, 7 dias por semana. Além de oferecer os melhores serviços e coberturas, a companhia disponibiliza uma rede referenciada de excelência.