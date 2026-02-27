Defesa Civil interdita mezanino administrativo do cinema no Patteo Urupema

A Defesa Civil de Mogi das Cruzes interditou, no sábado (21), o mezanino administrativo do cinema localizado no sexto andar do Patteo Urupema Shopping, no centro de Mogi das Cruzes. A medida foi adotada após a constatação de fissuras e trincas na alvenaria do espaço.

Segundo o órgão, a interdição é preventiva e tem como objetivo garantir a segurança dos frequentadores. A equipe técnica do empreendimento foi orientada a manter o escoramento já instalado na área, e o caso seguirá sob acompanhamento.

O Patteo Urupema Shopping informou que o mezanino interditado é uma área administrativa do cinema, não aberta ao público e com circulação restrita. O cinema permanece temporariamente fechado para a realização de manutenção técnica, sob responsabilidade e supervisão do shopping.

A administração também esclareceu que, de forma preventiva e em alinhamento operacional, algumas operações da praça de alimentação foram momentaneamente suspensas no sábado (21), mas já foram liberadas e retomaram plenamente as atividades. As demais áreas do shopping seguem funcionando normalmente, de acordo com o empreendimento.

