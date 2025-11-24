Defesa Civil de Suzano recebe novos equipamentos para reforçar ações de emergência

A Defesa Civil de Suzano apresentou nesta quinta-feira (14) os novos equipamentos adquiridos por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 30 mil, destinada pelo presidente da Câmara, vereador Artur Takayama. Com o recurso, o município recebeu seis motosserras profissionais e três sopradores, ferramentas que ampliam a eficiência das equipes em situações de emergência e prevenção.

Os equipamentos chegam em um momento estratégico, diante da possibilidade de aumento de demandas relacionadas à queda de árvores, galhos e demais ocorrências que exigem resposta rápida e segura. Com maior capacidade de corte e operação, os motosserras tornam o trabalho mais preciso, enquanto os sopradores auxiliam especialmente no combate a pequenos incêndios e limpeza de áreas afetadas.

O diretor da Defesa Civil, Tony Wenzler, destacou a importância do investimento.

“Esses equipamentos fazem toda a diferença no nosso dia a dia. Com eles, conseguimos atuar com mais rapidez e segurança, garantindo uma resposta mais eficiente em momentos críticos. Agradecemos a sensibilidade e o compromisso do presidente Artur Takayama, em apoiar o nosso trabalho”, afirmou.

Além de contribuir para o atendimento emergencial, os itens também serão utilizados em ações preventivas, como podas programadas e vistorias de risco, reforçando o planejamento contínuo do órgão.

O secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, ressaltou o impacto direto para a população. “A chegada desses equipamentos fortalece muito nossa capacidade de resposta. Investir na Defesa Civil é investir na proteção da cidade e no bem-estar das pessoas. Agradecemos ao vereador Artur Takayama por compreender essa necessidade e destinar recursos que se traduzem em benefícios diretos para a população”, destacou.

