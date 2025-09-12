A Semana

Decola Jovem 2025 impacta mais de cinco mil estudantes no Alto Tietê

Mais de cinco mil jovens participaram da 4ª edição do Decola Jovem, realizado na quinta-feira (4), no Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC). O evento, idealizado e organizado pela vereadora Malu Fernandes, consolidou-se como a maior feira estudantil do Alto Tietê e referência em iniciativas que conectam juventude, educação e mercado de trabalho.
“Mais de cinco mil alunos viveram um dia inesquecível de transformação, conexões e propósito”, destacou Malu ao celebrar o impacto da edição 2025, que reuniu estudantes da rede pública, empresários, autoridades, educadores, empreendedores e representantes da imprensa.
Com entrada gratuita e caráter inclusivo, o Decola Jovem surpreendeu ao apresentar novidades que ampliaram a experiência dos participantes. Entre os destaques esteve o Aquário de Mentoria, espaço exclusivo voltado para aproximar talentos de profissionais experientes, empreendedores e recrutadores de grandes empresas. No local, os jovens receberam orientações sobre carreira, dicas de mercado e, em alguns casos, até oportunidades concretas de trabalho.
Outra inovação foi o podcast ao vivo produzido pelo portal Reinventando a Educação, comandado pela especialista Irene Reis, mestre em Neurociência e Comportamento, com MBA em Gestão Escolar e doutoranda em Saúde Mental. A atração prendeu a atenção da plateia ao abordar temas ligados ao futuro da educação e da formação profissional.
A programação também incluiu oficinas, painéis, dinâmicas práticas e uma palestra de encerramento em parceria com o SEBRAE. Um dos momentos mais esperados foi a participação de Denis Nakamura, ex-CEO do iFood, que compartilhou sua trajetória de superação e conquistas, inspirando os jovens a acreditar na própria capacidade de vencer e transformar desafios em oportunidades.
“Foi um dia memorável, em que alunos e profissionais competentes estreitaram laços em um ambiente de troca e inspiração, despertando a vontade de aprender, crescer e transformar sonhos em realidade”, reforçou Malu.
Ao todo, 22 estandes estiveram presentes, oferecendo serviços, informações e atividades interativas. A feira contou com o apoio e patrocínio de instituições como UMC, SEBRAE, Projeto Vidha, Anhembi Morumbi, CNA, Universidade São Judas, Anhanguera, Bunkyo Empresarial, Orthodontic, UBC, Faculdade Náutico, Instituto Juliana D’Agostini, Peralta Ambiental, Sicredi, INext/Youlike, AGFE, NEO Hypeone, Ótica Diniz e CiAE Intercâmbio, além de outros apoiadores que acreditam no potencial da juventude e investem no futuro da região.

Redação

Fundado em de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.

