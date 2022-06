Decathlon Mogi promove evento para crianças da ABRAC

A unidade de Mogi da loja de materiais esportivos Decathlon promove nesta quarta, dia 1º de junho, o Foundation Day, um evento oficial da Fundação Decathlon e acontece sempre na primeira quarta-feira de junho, quando os colaboradores ao redor do mundo todo proporcionam a prática de esportes às pessoas carentes em seu local de trabalho.

Aqui na cidade, a instituição escolhida foi a ABRAC – Associação Beneficente de Renovação e Assistência a Criança. As crianças atendidas vão participar de um dia cheio de atividades, no Complexo Hugo Ramos, com recreações, lanche e entrega de kits surpresa.

O objetivo é incentivar a prática esportiva possibilitando a integração social. Mas também é uma oportunidade de aproximar os colaboradores aos projetos sociais, próximos ao seu local de trabalho ou casa, e que possam ser beneficiados pelo apoio da Fundação.