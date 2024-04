De olho numa vaga na Câmara, vice-prefeita Pri Yamagami decide ficar no PP

A vice-prefeita de Mogi das Cruzes, Priscila Yamagami, decidiu se manter no Partido Progressistas (PP) nas eleições deste ano. A política é filiada ao PP desde junho de 2023.

“Neste período pré-eleitoral, pensei muito em tudo o que pude realizar nestes 3 anos e 4 meses de mandato como vice-prefeita… Ouvi muito os servidores, a população, recebi muita gente no meu gabinete, percorri a cidade inteira e tenho muito claro na minha cabeça o que precisamos fazer pela nossa Mogi das Cruzes. Eu tenho muitos projetos que preciso realizar, que precisam chegar até as pessoas”, explica Priscila.

A vice do Executivo mogiano salienta que o PP foi sua escolha, principalmente, por ser uma legenda que tem como objetivo construir uma sociedade livre, justa e igualitária para todos. “O meu foco sempre estará nas pessoas, em como eu posso melhorar a vida delas. Eu me preparei para isso e sigo estudando políticas públicas, gestão pública e outras formações que possam me auxiliar nesse trabalho tão importante, que eu acredito, de verdade, que pode transformar realidades. Eu entrei para a política para fazer da nossa cidade, do nosso País um lugar melhor para a minha filha e os filhos de todos viverem. O que eu desejo para a minha família eu desejo para as demais também”, conclui.