De Mogi das Cruzes para o Brasil: Suri Higajo é coroada Miss Brasil Pré-Teen 2025

A mogiana Suri Higajo, Miss Mogi das Cruzes Pré-Teen e Miss São Paulo Pré-Teen, foi coroada Miss Brasil Pré-Teen 2025 no concurso nacional realizado em Curitiba-PR. Com apenas 13 anos, ela tem sido destaque, tendo desfilado no São Paulo Fashion Week Show e ocupando o cargo de Embaixadora do Concurso estadual Miss São Paulo.

A coroação aconteceu em Curitiba, durante a final nacional do concurso, que reuniu candidatas de todo o país. Representando o estado de São Paulo, Suri se destacou pela desenvoltura, carisma e trajetória meteórica no universo dos concursos de beleza.

Natural de Mogi das Cruzes, iniciou sua jornada no mundo miss em 2024, após se inscrever por meio de um anúncio no Instagram para o concurso municipal. A etapa aconteceu em Campinas-SP, onde foi eleita Miss Mogi das Cruzes Pré-Teen. No mesmo ano, participou da etapa estadual e levou para casa o título de Miss São Paulo Pré-Teen.

O desempenho e o engajamento de Suri chamaram a atenção da organização do concurso, que a convidou para assumir o cargo de Embaixadora do Miss São Paulo Pré-Teen. Desde então, ela tem representado a marca em ações oficiais, seletivas regionais e eventos especiais, consolidando-se como uma das principais jovens promessas do cenário nacional. Suri também vem se destacando nas passarelas, tendo desfilado no São Paulo Fashion Week Show.

Apaixonada por moda, maquiagem e fotografia, ela se mostra determinada a seguir carreira no universo fashion e dos concursos, com o objetivo de inspirar outras meninas a acreditarem em seus sonhos.

Suri Higajo, vencedora do Miss Brasil Pré-Teen 2025