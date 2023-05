Damasio pede reabertura do PS do Luzia de Pinho Melo

A reabertura do Pronto Socorro do Hospital Luzia de Pinho Melo ao público foi a principal pauta do encontro, ocorrido no fim da tarde desta segunda-feira (22/5), entre o deputado estadual Marcos Damasio (PL) e o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva.

Ao lado do vereador Francimário Vieira Farofa (PL), Damasio reforçou o pedido, destacando a importância da unidade para a população e que a reabertura foi uma promessa de campanha do governador Tarcísio de Freitas.

O secretário explicou que é possível reabrir o PS, mas que, antes disso, o município tem de “fazer a lição de casa”, oferecendo o atendimento de urgência e emergência em suas unidades, para que o hospital se mantenha concentrado nos casos de média e alta complexidade, para evitar que entre em colapso e gere um novo problema aos usuários.

“O secretário se prontificou a conversar novamente com o prefeito para verificar a possibilidade de um plano de ação, o que permitiria a reabertura do PS do Luzia”, disse Damasio.

Outro assunto tratado foi as longas filas na Farmácia de Alto Custo de Mogi. Paiva revelou que há estudos para aperfeiçoar o atendimento, como a marcação de horário para eliminar as filas, que se formam principalmente no período da manhã.

Damasio e Farofa pediram também ao secretário a abertura de novas vagas para hemodiálise. Segundo o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), seriam necessárias mais 200 vagas para atender pacientes da região.

O deputado lembrou ainda da Maternidade Municipal, que está pronta e parada, e o vereador levou ao secretário o drama das famílias que moram no leprosário há mais de 40 anos e correm o risco de perder a moradia. Paiva prometeu estudar os assuntos.