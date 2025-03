CVC Mogi realiza sonhos com tranquilidade e respeito

Franqueadas CVC são conhecidas pela credibilidade

Com duas lojas, como franqueada CVC, Gisele Lomas de Andrade Cardoso é conhecida pela credibilidade que os seus estabelecimentos oferecem aos seus clientes.

O distrito de Brás Cubas e o Centro de Mogi das Cruzes atendem os viajantes através de uma empresa que possui mais de 50 anos de mercado e oferecem um atendimento diferenciado e humanizado, realizando os sonhos de cada pessoa que os procura.

As duas unidades, de acordo com Gisele, têm suporte rápido, com uma central 24 horas para atendimento a passageiros no destino. “Temos vendedores especializados e um espaço agradável para um atendimento presencial especial”, relata a proprietária das franquias.

Para quem deseja viajar, a CVC Brás Cubas e a CVC Centro disponibilizam formas de pagamentos diferenciados, como o financiamento por boleto em até 12 vezes sem juros.

Para 2025, a franquia fará a capacitação Desperte o Sonho, que acontecerá em agosto, em que foram escolhidos 48 franquedos da empresa, que possuíam o maior número de vendas para a Disney. Com isso, as lojas da Gisele foram um dos destaques em vendas para os parques americanos. “Em mais de mil franquias, ficamos entre as 48”, comenta.

Além desta conquista, as lojas de Mogi das Cruzes já ganharam prêmios de destaque em vendas, dentro de mais de 900 franquias, com premiação realizada em Dubai, e também como especialistas em viagens à Europa.

“Vendemos todos os produtos relacionados a turismo, mas nosso principal serviço são os pacotes exclusivos CVC, na qual já temos um pacote completo com aéreo, hotel e assistência no destino com datas já pré-definidas”, explica.

A franquia CVC, de Mogi das Cruzes, prioriza sempre os desejos dos seus cliente, que acabam se tornando amigos, oferecendo um serviço de qualidade e total respeito.

DESTAQUE

CVC Centro

Endereço: Rua Jose Bonifácio, 493 – Centro – Mogi das Cruzes – SP

Instagram: @cvc.sp.mogidascruzescentro

Telefone: 11 96337.6220



CVC Brás Cubas

Endereço: Rua Dr Deodato Wertheimer, 83 – Bras Cubas – Mogi das Cruzes – SP

instagram: @cvc.sp.brascubas

Telefone: 11 97180.2936

Foto 1 – A unidade do Centro de Mogi das Cruzes tem fácil localização

Foto 2 – Brás Cubas também atende os clientes da região, pensando na comodidade