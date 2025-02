Curtas-metragens “Windows” e “A Noite de Sábado” ganham destaque e enaltecem Mogi

A produtora cinematográfica Lightray, localizada em Mogi das Cruzes, que sempre se dedicou ao desenvolvimento de novas narrativas em ambientes virtuais de aprendizagem e multimeios, lançou os curtas-metragens “Windows” e “A Noite de Sábado”, que estão em destaque após conquistarem prêmios em diversos festivais internacionais. “Windows”, dirigido por Pedro Gandolla, aborda a epidemia de solidão que se intensificou durante a pandemia de COVID-19. O filme utiliza janelas como metáforas para explorar diferentes tipos de solidão, refletindo sobre a identidade humana e o vazio da existência. Sem diálogos, “Windows” convida o espectador a construir seu próprio significado a partir das imagens.

O curta foi selecionado para festivais renomados, incluindo o The Swedish Academy of Motion Picture Awards, Druk International Film Festival (Butão) e Indie House (Espanha), entre outros. Além disso, “Windows” já recebeu prêmios como Melhor Curta-Metragem no Berlin Motion Picture Awards (Alemanha) e no Star Hollywood Awards (Los Angeles). A produção foi realizada em um estúdio, levando dois dias para filmar e quase seis meses de edição, utilizando recursos próprios e destacando a importância da colaboração na produção cinematográfica.

Por sua vez, “A Noite de Sábado” também tem ganhado reconhecimento, sendo selecionado para festivais como o The Swedish Academy of Motion Picture Awards, Luis Buñuel Memorial Awards (Índia) e Indie House (Espanha). A produção deste curta envolveu mais de 60 atores e figurantes, evidenciando a complexidade e a logística necessárias para sua realização.

Ambos os projetos refletem a determinação de uma equipe que, apesar das dificuldades financeiras e da falta de políticas públicas adequadas, se comprometem a contar histórias significativas. Para mais informações, é possível acessar trechos dos filmes através dos links: (https://www.youtube.com/watch?v=bebNAYSIHn8) – Windows, e (https://www.youtube.com/watch?v=hVn35SwqkUw&t=128s) – A Noite de Sábado.

