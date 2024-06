Mercadinho Mogiano – Edição Dia dos Namorados acontece em Mogi

Das 10 às 18 horas, acontecerá a comercialização de produtos artesanais

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio das Secretarias Municipais de Cultura e Agricultura, juntamente com o Fundo Social, promoverá no próximo dia 12 de junho o Mercadinho Mogiano – Edição Dia dos Namorados, no Largo do Rosário. Além da tradicional comercialização de produtos artesanais diversos, como destaque o evento contará com diversos shows e palco aberto para os artistas regionais se apresentarem gratuitamente para toda a população.

O Mercadinho Mogiano atenderá o público na quarta-feira (12), data em que é celebrado o Dia dos Namorados, das 10 às 18 horas, na região central de Mogi das Cruzes. A ação gratuita reunirá diversas barracas para comercialização de artesanatos e comidas diversas, no Largo do Rosário. Nesta edição, o público presente desfrutará ainda de diversas atrações locais com DJ, música ao vivo e palco aberto para apresentações culturais.

Ao todo, estarão disponíveis mais de dez stands comercializando artesanatos feitos de tricô, crochê, saboaria e costura criativa, além das barracas alimentícias. A ação também serve como estímulo e vitrine para os artesãos da cidade, que poderão ali comercializar seus produtos.

Para a secretária municipal de Cultura, Claudinéli Moreira Ramos, a ação foi pensada como forma de valorizar as produções artísticas locais. “Visando dar ainda mais visibilidade ao centro histórico de Mogi, a programação promete movimentar as ruas centrais da cidade com muita arte e cultura. Serão oferecidos diversos atrativos para tornar a data ainda mais agradável para pessoas de todas as idades, estimulando a ocupação da área central”, salienta Ramos.

O intuito é que o espaço do palco aberto seja ocupado de forma democrática e inclusiva, onde artistas de todas as modalidades e níveis de experiência possam se apresentar. Seja músico, poeta, comediante, dançarino ou qualquer outro tipo de artista, este será o lugar para compartilhar seu talento. Para participar do palco aberto cada artista terá um tempo determinado para sua performance e as inscrições devem ser feitas no próprio local do evento.

O Mercadinho Mogiano tem ainda o apoio do Sincomercio.

