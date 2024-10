Cultura abre inscrições para seleção de 96 projetos

Pasta garantirá incentivo a trabalhos de “Arte e Cultura” e “Obras em Artes Plásticas”, além de subsídios para “Espaços Culturais” e “Pontos de Cultura”

A Secretaria Municipal de Cultura de Suzano está com inscrições abertas até o dia 29 de outubro (terça-feira) para seleção de 96 projetos relacionados a quatro editais viabilizados pela Política Nacional Aldir Blanc, instituída pela Lei nº 14.399, de 8 de julho de 2022. O primeiro deles ofertará 67 oportunidades para “Arte e Cultura”, o segundo abrirá possibilidades para quem for concorrer a dez “Obras em Artes Plásticas”, o terceiro garantirá subsídios para 11 “Espaços Culturais” e o quarto contemplará oito projetos para “Pontos de Cultura”. Ao todo, serão destinados R$ 2.011.806,78 de repasse do governo federal para a cidade.

Quem for concorrer no edital para “Arte e Cultura” deverá inscrever seu projeto pelo formulário (bit.ly/InscricaoArteECultura), após acessar todas as informações relacionadas ao processo por meio do link (bit.ly/EditalArteECultura). As 67 oportunidades são divididas da seguinte forma: Mostras e Festivais (8), Produção de Obras Inéditas (10), Publicação (10), Ação Formativa (11), Circulação de Bens Artísticos (14), Ações para o Patrimônio Cultural (5) e Finalização de Pesquisa em Patrimônio Cultural (9).

Os interessados no edital “Obras em Artes Plásticas” poderão se inscrever pelo formulário (forms.gle/m1B3pqnng9aaD5yNA) e conferir os detalhes no link (bit.ly/ObrasArtesPlásticas). Aqueles que concorrerão aos subsídios para “Espaços Culturais” deverão se cadastrar pelo link (forms.gle/JHgPXswd1cGhAcCx9), baseado no edital localizado no bit.ly/EspaçosCulturaisSuzano. Já para quem for se candidatar aos projetos destinados aos “Pontos de Cultura”, o link específico é forms.gle/qkz9AB1GRq9QsRgA8, com o edital podendo ser acessado pelo bit.ly/PontosCulturaSuzano.

Todos os projetos devem ser inclusivos, garantindo oportunidades para pessoas com diferentes tipos de deficiência. Nesse contexto, será necessário promover acessibilidade arquitetônica, com rotas acessíveis, piso tátil, rampas e elevadores adequados; a acessibilidade comunicacional, com a Língua Brasileira de Sinais (Libras), sistema Braile, audiodescrição e legendas; e também a acessibilidade atitudinal, com perspectiva de capacitação de profissionais e contratação de equipes especializadas. O edital reserva oportunidades específicas para pessoas com deficiência, além de cotas para pessoas negras e pessoas indígenas.

O secretário José Luiz Spitti, destacou que a Política Nacional Aldir Blanc tem se tornado uma ferramenta importante para garantir mais valorização dos artistas e dos espaços dedicados à categoria na cidade. “Contemplaremos um número significativo de projetos, que abrirá caminho para desenvolvermos diferentes linguagens artísticas e inúmeros polos de produção cultural em Suzano. É mais uma grande oportunidade que está sendo disponibilizada para os munícipes”, ressaltou o chefe da pasta.

Créditos: Luana Bergamini/Secop Suzano e Aline Baliberdin/Cultura Suzano