Cuidare: assistência domiciliar personalizada

A Cuidare, em seus seis anos de atuação em Mogi, tem se destacado por sua dedicação à melhoria contínua dos serviços oferecidos, proporcionando cuidados exclusivos para idosos e outras pessoas que necessitam de assistência. O compromisso com a excelência reflete-se em todas as etapas do negócio, desde a busca por atualizações nos estudos do segmento até a ampliação do leque de cuidados, que abrange desde atendimentos pontuais, como pós-operatórios, até cuidados permanentes, com idosos acamados, por exemplo.

De acordo com a diretora Bárbara Neves, a abordagem da Cuidare para garantir um atendimento personalizado e humano é fundamentalmente centrada na singularidade de cada cliente. “Antes de iniciar os cuidados, a equipe da Cuidare trabalha em estreita colaboração com a família para compreender as expectativas e necessidades específicas do cliente, traçando um plano de cuidados individualizado e selecionando cuidadores compatíveis com o perfil da pessoa”.

Atendimento

Os serviços da Cuidare não se limitam apenas aos idosos; eles estão disponíveis para qualquer pessoa que necessite de cuidados, proporcionando assim mais qualidade de vida não só para o assistido, mas também para os familiares, que podem dedicar mais tempo aos seus próprios projetos pessoais e profissionais.

Para garantir a qualidade dos serviços prestados, a Cuidare adota um rigoroso processo de seleção e treinamento de seus cuidadores. “O processo seletivo inclui uma triagem detalhada, entrevistas presenciais, verificação de referências e treinamento prévio, além de feedbacks e treinamentos regulares para garantir a constante melhoria dos cuidadores”, explica Bárbara.

Importância

Além de fornecer assistência prática, como administração de medicamentos e acompanhamento em consultas médicas, os cuidadores desempenham um papel vital na promoção do bem-estar físico e mental dos clientes, estimulando atividades diárias, socialização e garantindo o conforto e segurança do assistido.

“Um cuidador experiente e dedicado pode trazer inúmeros benefícios para a saúde física e mental dos idosos, incluindo conforto, qualidade de vida e bem-estar. O cuidador atento pode inclusive detectar precocemente quaisquer mudanças no quadro clínico do assistido, proporcionando assim uma intervenção precoce e adequada”, complementa a diretora, que acrescenta que, na quarta-feira, dia 20, se comemorou o Dia do Cuidador de Idoso.

Serviço

Cuidare Mogi

Rua Princesa Isabel de Bragança, 235, sala 110 – Centro

Tels: (11) 4255-8801 / (11) 9 6582-5806

@cuidaremogidascruzes