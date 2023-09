Cuidado com o golpe: ingressos do Itaquá Rodeio Fest viram alvo de falsificadores

Ao chegar nas proximidades do Itaquá Rodeio Fest, em Itaquaquecetuba-SP, várias pessoas aparecem e fazem ofertas do tipo: “Ingresso? Já tem a entrada para hoje? Quer ingresso?”. Nas mãos, seguram convites para os shows, que têm reunido milhares de pessoas na estrutura montada no Jardim Adriane, desde 6/9 (4ª feira). Mas, atenção: esses ingressos podem ser falsos e adquiri-los de vendedores não oficiais pode sair caro e fazer com que quem compre não consiga entrar no rodeio.

No último fim de semana, tanto a Comissão Organizadora do evento quanto à Prefeitura de Itaquaquecetuba foram notificadas pela segurança da festa quanto à presença de pessoas tentando acessar a arena com ingressos e pulseiras falsas. O secretário municipal de Segurança Urbana de Itaquá, Anderson Caldeira, conta que, a partir do momento que tomaram conhecimento da fraude, as equipes agiram rapidamente e impediram a ação:

“Conforme as pessoas não conseguiam entrar no evento com os ingressos falsos, fizemos um esforço em conjunto para coibir essa atividade e evitar males maiores”, complementa.

Caldeira reforça que a entrada na Festa de Peão é controlada e apenas aqueles que têm pulseiras ou ingressos válidos conseguem passar pelas catracas. Ambas entradas têm leitura de QR Code.

O prefeito de Itaquá, Delegado Eduardo Boigues (PP), reitera que, desde o início das negociações para a realização do rodeio na cidade, o objetivo era promover um evento sem o uso de dinheiro público, mas que, ao mesmo tempo, fosse acessível a todos, para que qualquer pessoa pudesse curtir aos shows. Desta forma, foi criada a entrada solidária, com a troca de mantimentos por ingressos:

“Criamos esse sistema para democratizar o acesso ao rodeio e, também, ajudar milhares de famílias menos favorecidas com a doação de alimentos. Infelizmente, pessoas mal-intencionadas acabam se aproveitando da grande procura por ingressos e vendendo seus próprios convites e até falsificando entradas. Quero reforçar a todo mundo para ter cuidado com esse tipo de golpe e procurar os canais oficiais do evento para a aquisição de ingresso. Só assim é garantido que a pessoa entre em segurança na festa”, destaca.

Boigues orienta que, ao ser interceptado por cambista ou caso desconfie da procedência do ingresso oferecido, o cidadão deve acionar a GCM ou alguém que faça parte da organização do evento – a identificação se dá por pulseiras, crachás e uniforme alusivos ao Itaquá Rodeio Fest.

As doações de alimentos em troca de ingressos para arena e a arquibancada continuam apenas no Itaquá Park Shopping, das 12h às 18h. A ação segue até 16/9 (sábado). Para frontstage (pista VIP) e camarote individual, as vendas acontecem exclusivamente pelo site www.itaquarodeiofest.com.br.

Falsificar e vender ingresso falso é crime

A reclusão para quem falsifica ingresso é de 2 a 6 anos, além de multa. A mesma pena é aplicada para quem oferece ou vende ingresso falsificado.

Revender entradas com valor superior ao estabelecido pela organização do evento pode render de 5 meses a 2 anos de prisão. A prática é considerada crime contra a economia popular.

Já a detenção de 1 a 5 anos, além de multa, fica para quem falsificar credencial a fim de entrar no evento ou em áreas de acesso restrito, bem como para quem faz uso de credencial falsa.