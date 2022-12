Croácia, Alemanha e Bélgica vencem 42° Corujão do Clube de Campo

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) definiu os grandes campeões da 42ª edição do torneio Corujão de futebol society. A edição especial “Copa do Mundo” do campeonato foi marcada pelo equilíbrio das equipes. Foram definidos os vencedores das categorias Master, Sport e Sênior.

No Master, a seleção da Croácia/Colégio Brasilis enfrentou os Estados Unidos/Colégio Gutenberg e sagrou-se campeã por 5 a 1. No Sport, a Alemanha/Galícia Investimento repetiu o placar de 5 a 1 sobre a promissora seleção da Espanha/Reart.

Já na categoria Sênior, a final foi disputada entre Austrália/Souza Café e Bélgica/Condor Turismo. Em um jogo equilibrado, o placar ficou empatado por 4 a 4 no tempo regulamentar. Com a disputa sendo concluída nos pênaltis, a Bélgica levantou o troféu de campeão da categoria com o placar de 3 a 2.

Em comemoração ao encerramento da 42ª edição do torneio Corujão de futebol society, no último fim de semana, o Clube de Campo preparou uma paella no Salão Privê “Airton Nogueira”.

Segundo o professor e treinador do complexo esportivo e de lazer, Washington Cavera, as equipes elevaram o nível neste ano. “A edição Copa do Mundo do Corujão mostrou a superação dos atletas e o compromisso das equipes com o bom futebol society. Tivemos jogos acirrados, com campeões disputando nos pênaltis o troféu. Para nós, foi muito satisfatório este torneio”, afirmou Cavera.

Anteriormente, a 23ª edição do torneio Corujinha também definiu seus campeões. Três jogos marcaram as finais do torneio, com Portugal, Alemanha e Argentina levantando o troféu para casa.

No Sub-10, a garotada de Portugal/Tintas Líder venceu a França por 1 a 0. No Sub-13, a Alemanha/Oscar Calçados empatou com o Uruguai no tempo regulamentar, mas definiu nos pênaltis o campeonato por 3 a 2. Já no Sub-16, a Argentina/Colégio Brasilis travou um grande jogo contra a seleção do Brasil e garantiu a taça de campeão por 3 a 1.

O Corujinha teve o patrocínio de: Clínica Ceoot, Sportsking, Colégio Brasilis, Galícia Investimentos, Ninja Multimarcas, Colégio Gutenberg, Tintas Líder, Nitratus e Oscar Calçados.

O Corujão teve como patrocinadores: Sardinha Comunicação, Clínica Imot, Sportsking, Galícia Investimento, Ninja Multimarcas, Condor Turismo, Tintas Líder, Duckbill Cookies & Coffee, Colégio Brasilis, Água Doce – Setti Gelo, Herman Ferragens, Souza Café, Sicredi, Reart, Clínica Ceoot, Colégio Gutenberg, Nitratus e Oscar Calçados.