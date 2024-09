Crianças e adolescentes da região podem participar do musical Os Saltimbancos com o Coral Canarinhos do Itapety

A participação é gratuita, não precisa ter experiência e a inscrição deve ser feita até sexta-feira (20)

Estão abertas as inscrições para crianças e adolescentes interessados em participar do musical “Os Saltimbancos”, que será promovido pelo Coral Canarinhos do Itapety, com participação especial da Orquestra Minha Terra Mogi, no dia 12 de outubro, em comemoração ao Dia das Crianças, no auditório do Cemforpe, Nova Mogilar, em Mogi das Cruzes.

Esse clássico infantil, cheio de música e diversão, promete proporcionar uma experiência inesquecível para os pequenos artistas. Crianças e adolescentes com idade entre de seis e 14 anos, que querem explorar seu talento artístico no teatro, canto ou dança podem participar do musical.

Não precisa ter experiência artística, apenas disposição para aprender.

As inscrições podem ser feitas até sexta-feira, dia 20, pelo instagram da Sinfônica de Mogi @sinfonicamogi.

O musical é uma realização da Associação Sinfônica de Mogi das Cruzes. Os ensaios serão coordenados pelo Maestro Cleber.

As aulas serão realizadas pela maestrina do coral, a professora Fernanda Assis, no Ciarte, em Mogi das Cruzes, sempre no contraturno escolar a partir do dia 25 de setembro. Às quartas-feiras das 14h às 15 horas, ou às sextas-feiras, das 10h às 11 horas.

Dúvidas e outras informações podem ser esclarecidas pelo telefone 4725-3393 (Ciarte).

