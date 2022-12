Crianças do Jardim Aeroporto ganham Espaço do Brincar

O prefeito Caio Cunha entregou, na manhã do último sábado (10/12), o primeiro Espaço de Brincar da cidade, no Jardim Aeroporto. Esta é uma das ações do Mogi Cidade da Criança – Primeira Infância e foi realizada por meio da parceira entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes e a Rede Urban95, da Fundação Bernard van Leer com apoio da organização CoCriança. Crianças, pais e educadores ajudaram a pintar o espaço elaborado a partir dos desenhos e maquetes dos alunos do bairro.

“Para a criança este é um espaço muito significativo. Estamos criando ambientes estimulantes para que elas tenham oportunidade de ser criança. A Primeira Infância é uma prioridade da gestão e estamos começando pelos bairros mais distantes, pelas crianças que precisam mais”, disse o prefeito. O próximo bairro a ser atendido será Jundiapeba, no Conjunto Habitacional Bezerra de Melo.

O objetivo do Espaço de Brincar é criar um Bairro Amigável à Primeira Infância com equipamentos públicos seguros, acolhedores, visualmente atraentes e inclusivos para bebês e crianças, estimulando sua formação e desenvolvimento por meio de espaços de brincadeira criativos. Um mutirão de pintura envolveu a comunidade do Jardim Aeroporto nos dias 25 e 26 de novembro.

A ação é resultado de um processo de escuta das crianças do bairro, que viram seus desenhos e sonhos para o bairro onde moram se tornar realidade. “Foi um processo de escuta intensa de todos aqui. O Jardim Aeroporto é o primeiro a receber o Espaço do Brincar neste dia de celebração com as crianças e suas famílias. É o início de um processo que vamos levar para toda a cidade”, disse o secretário de Planejamento e Urbanismo, Claudio Rodrigues. A festa também contou com a apresentação da Caravana Circo Corredor e contação de história.

A construção do Espaço encantou professores e as famílias. “A gente se encantou em proporcionar isso para eles. Eles entenderam que dá para ter um bairro melhor, que é possível sonhar e realizar esse sonho”, disse Elayne Amaral Silva, coordenadora pedagógica do CEIM Dirceu do Valle – CEI Heróis do Futuro. O projeto também envolveu o CEIM Profª Clara Rodrigues Nahum – CEI Pequenos Inventores, CEIM Prof. Cácio Costa Neves – CEIC Estrela da Manhã II e a EM Profa Florisa Faustino Pinto.

Luiz Miguel Pereira de Assis, de 6 anos, aluno do CEI Pequenos Inventores, gostou do espaço. “O balanço que tem aqui, meu amigo pediu e fizeram. Gostei das cores também”. A mãe do aluno Aline Silva de Assis Pereira levou os dois irmãos do pequeno para participar do evento. “Esse trabalho é importante. Eles passam em frente à escola e veem o trabalho que fizeram. Todos podem brincar e se divertir bastante”, disse.

“O espaço traz a oportunidade de que as crianças e as famílias possam ter vivências para além do horário das unidades escolares e também aos finais de semana com os amigos. É um momento que foi desenhado e pensado pelas crianças e é para elas”, disse a secretária de Educação, Patricia Helen Gomes dos Santos. O espaço também recebeu iluminação com led.