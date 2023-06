“Cria do Rock” faz ações para ensinar descarte correto de óleo de cozinha

O projeto Cria do Rock tem como objetivo maior profissionalizar e fazer uma ponte entre artistas emergentes e o público trabalhando a consciência ecológica. Para isso, uma dessas ações é sobre o descarte correto de óleo de cozinha. Atualmente, em Mogi, as coletas são realizadas na Creche Santana e também no Clube de Mães da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Mogi. “Criamos um ponto para descarte seguro, com isso provocamos a consciência e necessidade de fazer o descarte no lugar certo, a partir disso, levamos Cultura e arte para os pontos de coleta, gerando renda”, explica a diretora Ana Trettel.

Ela explica ainda que o Cria do Rock é um Ponto de Cultura, ou seja, ele faz parte de um grupo de um grupo de entidades reconhecidas pelo Ministério da Cultura para desenvolverem ações socioculturais em suas comunidades. Ela salienta que o projeto tem diretoria 100% feminina e que no seu DNA está o fortalecimento do acesso de artistas independentes ao mercado fonográfico.

“Uma das nossas formas de divulgação é pela playlist Clássicos do Futuro, disponível no Spotify, onde é desenvolvido um trabalho colaborativo com bandas de todos os lugares do Brasil, inclusive de Mogi”, diz Ana.

Outra ação também já tem data para acontecer. Por meio do Cria do Rock, será exibido no dia 30 de junho, no Teatro Vasques, o documentário “André Matos – O Maestro do Rock, 2° Ato”, que conta a história de um dos maiores astros do rock do país. A venda dos ingressos já começou e interessados em assistir ao filme podem acessar o perfil do Instagram @criadorock para adquirir os convites.