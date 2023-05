CRESCER tem 170 vagas para cursos gratuitos de iniciação profissional

O CRESCER da Prefeitura de Mogi das Cruzes abre inscrições para cinco cursos gratuitos voltados às pessoas que pretendem entrar ou se reintegrar no mercado de trabalho. São 170 vagas, distribuídas em seis núcleos pela cidade.

Até o dia 29 de maio, os interessados poderão se inscrever nos seguintes cursos: iniciação em auxiliar administrativo, iniciação em elétrica básica, iniciação em logística, iniciação em recursos humanos e iniciação em técnicas de vendas.

“Estes cursos são planejados conforme a necessidade atual do mercado, segundo as vagas publicadas no portal Mogi Conecta Emprego. Muitas empresas acabam buscando profissionais em outras cidades por causa da falta de mão de obra qualificada. Por isso, nosso objetivo é levar formação de qualidade aos mogianos para que eles trabalhem aqui na cidade”, explicou o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Claudemir de Menezes.

Duração dos cursos e requisitos

Todos os cursos serão de segunda a sexta-feira e terão 10 aulas de quatro horas cada, totalizando uma carga horária de 40 horas. Os alunos precisam ter no mínimo 16 anos para participar. Apenas para o curso iniciação em elétrica básica, os alunos precisam ter pelo menos 18 anos e Ensino Fundamental completo.

Horários e Locais

CRESCER Braz Cubas

Rua Capitão Francisco de Almeida, 47 – Braz Cubas

“Iniciação em logística”

São 25 vagas disponíveis no período da manhã (das 8h às 12h).

CRESCER Centro

Rua Senador Dantas, 326 – Centro

“Iniciação em auxiliar administrativo”

São 25 vagas disponíveis no período da noite (das 18h às 22h).

“Iniciação em elétrica básica”

São 25 vagas disponíveis no período da noite (das 18h às 22h).

CRESCER Cezar de Souza

Rua Edmund Gerke, S/N – Jardim Bela Vista

“Iniciação em auxiliar administrativo”

São 20 vagas disponíveis no período da manhã (das 8h às 12h).

CRESCER Vila Brasileira

Rua Professor João Gualberto Mafra Machado, 221 – Vila Brasileira

“Iniciação em recursos humanos”

São 25 vagas disponíveis no período da manhã (das 8h às 12h).

CRESCER Vila Natal

Rua Júlio Fernandes da Costa, S/N – Vila Natal

“Iniciação em técnicas de vendas”

São 25 vagas disponíveis no período da tarde (das 13h às 17h).

CEMPRE José Limongi Sobrinho – Botujuru

Av. Felipe Sawaya, 595 – Vila São Paulo

“Iniciação em auxiliar administrativo”

São 25 vagas disponíveis no período da noite (das 18h às 22h).

Inscrições

As inscrições vão até 29/05 e podem ser feitas clicando aqui.