CRESCER lança Aulão para Universidade e receberá inscrições até dia 29

Com o sucesso do Cursinho Público Pré-Vestibular do CRESCER, cujas aulas começaram em agosto e estão atendendo 200 jovens com turmas no Centro, Braz Cubas, Cezar de Souza e Jundiapeba, a Prefeitura de Mogi das Cruzes lança agora inscrições para o Aulão, que vai preparar quem deseja ingressar na faculdade através dos vestibulares.

Serão quatro dias de aula em finais de semana de outubro com carga horária de oito horas diárias. As aulas ocorrerão no Auditório do CEMFORPE e as inscrições podem ser feitas até o dia 29 de setembro pelo site do Crescer (crescer.mogidascruzes.sp.gov.br).

Podem participar jovens entre 17 e 24 anos, moradores de Mogi das Cruzes, que não tenham frequentado faculdade anteriormente e sejam estudantes da rede pública, cursando o 3º ano do ensino médio ou que já concluíram esta etapa de ensino.

As aulas serão nos dias 7, 22, 28 e 29 de outubro. O horário será das 8h às 17h. Serão 12 aulas por dia com intervalo de uma hora.

O projeto tem como objetivo garantir condições técnicas para que os estudantes de Mogi das Cruzes possam entrar em contato com o conteúdo exigido pelo ENEM e pelos vestibulares das melhores e mais conceituadas universidades do País, nos termos previstos no Plano Municipal de Juventude da cidade.

“Mogi das Cruzes é uma cidade historicamente universitária, que acolhe jovens de toda região e prepara mão de obra especializada para o Alto Tietê. Estamos criando condições para que nossos jovens possam ingressar na tão sonhada faculdade”, ressalta o Prefeito Caio Cunha.

O Aulão compreenderá as áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Matemática e suas tecnologias. Os participantes também terão acesso a conteúdos personalizados online, buscando fortalecer os estudos para a reta final dos vestibulares.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. O candidato deve preencher corretamente os dados de contato, pois as orientações para a matrícula e informações referentes ao Aulão serão enviadas pelo e-mail. Caso haja alguma dificuldade de acesso à internet, é possível fazer a inscrição presencialmente em uma das unidades do Crescer. O atendimento é das 8h às 16h30.

Mais informações pelo telefone 4721-3925 ou pelo whatsapp 91562-6146.