Crescer abre inscrições para curso de Informática Básica

O Crescer da Prefeitura de Mogi das Cruzes abriu nesta sexta-feira (11/11) as inscrições para o curso de Informática Básica, que serão realizados em parceria com o Centro Paula Souza. As aulas serão realizadas na Escola de Empreendedorismo e Inovação (EEI) e os interessados devem acessar o link mogi.city/crescer-informatica-basica para fazer a inscrição, que permanecerá aberta até esta terça-feira (15/11).

Ao todo, 20 vagas estarão disponíveis e serão preenchidas por ordem de inscrição. Os participantes devem ter a partir de 16 anos de idade e serem moradores de Mogi das Cruzes.

Os candidatos selecionados receberão um aviso por meio de e-mail ou contato telefônico para comparecer à Escola do Empreendedorismo e Inovação, na próxima quarta e quinta-feira (16 e 17/11) para realizar a matrícula. Será necessária a apresentação de documento de identidade e comprovante de endereço. Caso o aluno seja menor de idade, também é obrigatória a presença de um responsável no ato da matrícula.

As aulas serão realizadas a partir do dia 22 de novembro, das 8h às 12h. Serão 12 aulas presenciais, com um total de 48 horas/aula. O conteúdo prevê capacitação sobre conceitos de hardware, software, CPU, memórias RAM e ROM, bit e byte e periféricos. O aluno terá noções teóricas e práticas sobre o sistema operacional Windows 10, e o pacote Office.

O curso de Informática Básica tem como objetivo capacitar o aluno para os conhecimentos básicos de informática e desenvolver habilidades na aplicação correta do sistema operacional Windows e dos programas que compõem o pacote Office. A participação pode auxiliar na empregabilidade do profissional, que poderá atuar em diversas áreas, como em atividades na indústria e no comércio.

A Escola de Empreendedorismo e Inovação fica na rua Senador Dantas, 326 – Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-5902.