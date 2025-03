Crédito especial para mulheres é oferecido pela Prefeitura e Banco do Povo

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, em parceria com o programa Banco do Povo Paulista do Governo do Estado, está divulgando para este mês de março, em celebração ao Mês das Mulher, uma linha de crédito de até R$ 21 mil, com taxas diferenciadas, para que elas possam dar início ou aprimorar seu negócio.

Batizada de “Empreenda Mulher”, essa modalidade oferece empréstimos para as empreendedoras com uma carência de 90 dias para o primeiro pagamento, 36 meses para quitar os débitos e juros de 0,55%. As interessadas devem fazer o pedido em uma das unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus). A da região central está localizada na avenida Paulo Portela, 210, no bairro Jardim Paulista, por sua vez, a unidade da região norte fica na avenida Francisco Marengo, 2.301, no bairro Jardim Dona Benta. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Para fechar o contrato com o Banco do Povo Paulista, a empreendedora deverá apresentar documentos como RG, CPF, CNPJ, e também é essencial não ter restrições cadastrais no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades (Cadin Estadual) ou Serasa (veja os documentos necessários abaixo).

Para o secretário Mauro Vaz, o “Empreenda Mulher” pode ser o incentivo que faltava para aquelas que desejam aumentar sua empresa ou dar início ao próprio negócio. “Este é um ótimo momento para que elas possam solicitar o empréstimo, aproveitando os baixos juros que foram desenvolvidos especialmente para elas. É sempre importante lembrar quando uma empresa vai para frente em nossa cidade, não é somente a empresária ou o empresário que sai ganhando, mas a nossa economia como um todo também fica mais robusta e há geração de emprego”, destacou o chefe da pasta.

Embora esteja recebendo um reforço na divulgação em razão do Mês da Mulher, a linha de crédito para as empreendedoras fica disponível durante o ano todo, assim como o “Empreenda Rápido” e o “Empreenda Afro”. Mais informações podem ser obtidas por meio dos telefones do “Banco do Povo Paulista” em Suzano (11) 4934-5490 e (11) 4744-6778.

Crédito: Luana Bergamini/Secop Suzano

Parceria garante que o público feminino aprimore ou abra a própria empresa