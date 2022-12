Creches subvencionadas terão aumento, anuncia prefeito

O prefeito Caio Cunha anunciou a ampliação no investimento nas creches subvencionadas da cidade. A principal mudança é no valor per capita por aluno que não será mais dividido por faixa etária e sim entre período parcial e integral.

O valor por aluno no período integral, que antes era de R$ 853,04 para crianças de 0 a 2 anos e R$ 489,35 para estudantes de 2 a 5 anos, foi unificado para R$ 1.283,45. Para os alunos em período parcial, o recurso que antes era de R$ 310,32 para 0 a 2 anos e, para crianças de 2 a 5 anos, de R$ 489,35, foi para R$ 692,81 per capita para todas as idades.

“As entidades subvencionadas são grandes parceiros da Prefeitura. Quando pensamos no futuro, precisamos investir agora nas crianças e priorizar a Primeira Infância para termos uma cidade mais madura e mais justa”, disse o prefeito. As instituições são responsáveis pelo atendimento de 13.290 alunos de 0 a 6 anos em 101 creches.

Os valores ainda receberão um reajuste de 8% no próximo ano, passando respectivamente para R$ 1.386.12 para o aluno de período integral e R$ 748,24 para o aluno de período parcial. O valor por aluno repassado para a APAE de Mogi também recebeu aumento, passando de R$ 893,35 para R$ 1.011,70 e chegará a R$ 1.092,64 com o reajuste.

Outras mudanças

A medida é resultado do trabalho realizado pela Comissão de Estudos do Novo Plano de Trabalho e do Fundo de Reserva, composto por representantes das instituições mantenedoras e da Secretaria de Educação de Mogi. A Comissão também elaborou o novo Plano de Trabalho, que é apresentando anualmente pelas entidades.

No documento, está prevista a destinação dos novos valores para folha de pagamento e despesas com recursos humanos, merenda escolar; além de materiais de limpeza e expediente, serviços e o consumo de água, luz e gás. O recurso atenderá a demanda das unidades escolares e somente serão repassados pela Prefeitura os alimentos para dietas especiais e materiais de higiene para os alunos, como fraldas, lenço umedecido e xampu.