Crea-SP fiscaliza prédios e obras em Mogi das Cruzes 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) realiza, entre 31 de outubro e 9 de novembro, força-tarefa de fiscalização na cidade de Mogi das Cruzes. A ação de caráter orientativo e preventivo visa assegurar a presença de profissionais habilitados à frente das atividades abrangidas pelo Conselho para garantir a segurança da população.

Quatro agentes fiscais do Crea-SP atuam na operação com foco em condomínios residenciais (horizontais e verticais), comerciais e empresariais, além de grandes obras. Estão previstas cerca de 300 diligências durante a força-tarefa.

“O objetivo principal do Crea-SP é oferecer mais segurança à sociedade ao comprovar que as atividades técnicas sejam desempenhadas por profissionais devidamente registrados no Conselho. Assim, garantimos a proteção da população, uma vez que afastamos a atuação de leigos na área tecnológica”, destaca o gerente regional do Crea-SP, Eng. Kledson Turra.

Balanço de fiscalizações

Foram 292.257 operações de janeiro a agosto deste ano, um novo recorde que ultrapassou o total alcançado em 2021, de 291.234 ações. De 2015 a 2021, por exemplo, as operações aumentaram cerca de 900%, culminando no número histórico do ano passado. Para 2022, a meta é chegar a 400 mil ações.

Denúncia

O Crea-SP abre canais em todas as unidades de atendimento para o registro de queixas, além do site; dos telefones 0800 017 18 11 ou 0800 770 27 32 e do e-mail: faleconosco@creasp.org.br.

São infrações à legislação profissional: a ausência de responsável técnico em projetos, execuções ou prescrições; obras clandestinas; falta de placa na obra ou de identificação de responsável em atividades sujeitas à fiscalização; produção irregular de material ou insumo aplicáveis na Engenharia, Agronomia e Geociências; e outras situações relacionadas à violação do exercício técnico.