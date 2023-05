Corinthians Mogi goleia equipe de Guarulhos e assume a liderança do Paulista

O Corinthians Mogi esteve neste fim de semana na cidade de Leme-SP para jogar a quarta e quinta rodadas do Campeonato Paulista.

No primeiro jogo, o time mogiano ganhou de 5 a 0 da equipe Evolução, de Sorocaba, com gols de Rogerinho, Kleyton, José, Docao e Pedrinho.

Já no segundo jogo do dia, o Corinthians goleou a equipe de Guarulhos, com dois gols Rogerinho, dois de Kleyton, um de Breno, de Negueba, de Docao e de Pedrinho. “Tivemos o domínio do jogo do início ao fim” comentou o técnico William Abreu.

Após as duas vitórias, o time assume a liderança – são três times empatados com o mesmo número de pontos, vitórias e derrotas, mas a equipe mogiana assume o primeiro lugar pelo saldo de gols. Além disso, Rogerinho R9 assume a artilharia do Paulistão com sete gols marcados.

A próxima rodada acontece no dia 20, na cidade de Sorocaba, onde o Corinthians Mogi vai ter mais uma rodada dupla, jogando contra a equipe da Ponte Preta e também o time de Caieiras.