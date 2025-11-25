Coral Resgate inicia nova fase e reafirma legado de mais de 25 anos

Com trajetória marcada pela excelência vocal e adoração, o grupo paulistano reestrutura sua direção artística rumo ao futuro

Inaugurando uma nova fase, o Coral Resgate, um dos grupos vocais mais tradicionais e respeitados da música gospel brasileira, anuncia a chegada do arranjador e preparador vocal Felipe Essi na regência com a promessa de manter o legado de mais de 25 anos do grupo. Fundado em 1998, em São Paulo, o coral nasceu dentro da Comunidade Resgate Para Vida com o propósito de unir juventude, espiritualidade e excelência musical. Sob a direção de Gustavo Mariano, o grupo se tornou referência pela fusão entre black gospel, louvor contemporâneo e harmonias vocais marcantes, elementos que moldaram sua identidade ao longo das últimas duas décadas.

Trajetória

Desde o álbum de estreia Redentor (2007), o Coral Resgate construiu uma discografia que influenciou corais e ministérios de louvor em todo o País. Lançamentos como “Santifica-me” (2010), “Prontos Para a Batalha” (2011) e “Para Vida” (24 Horas Fiel) (2015) ampliaram sua presença no cenário nacional, consolidando o grupo como um dos principais representantes do gospel coral brasileiro.

Ao longo de sua história, o Resgate participou de produções ao lado de nomes como Maurício Manieri, Sorriso Maroto, Chris Durán, Eyshila, Marquinhos Gomes, Paulo César Baruk, entre outros, além de figurar em projetos televisivos como o Especial Roberto Carlos, Criança Esperança e apresentações no Prêmio Multishow.

Nova fase

Em agosto de 2025, o Coral Resgate iniciou um novo capítulo com a chegada do Felipe Essi à regência. Com trajetória sólida como arranjador, preparador vocal, Felipe assumiu a missão de dar continuidade ao legado histórico do grupo, ao mesmo tempo em que imprime uma linguagem atualizada, alinhada ao contexto digital e à estética contemporânea do gospel nacional.

A nova fase do Coral Resgate representa um momento de reorganização artística e vocal, fortalecendo sua presença digital e alinhando o grupo às demandas atuais do mercado. Essa etapa inclui a construção de um repertório atualizado, pensado para conectar o grupo às novas gerações sem perder a essência de adoração, que sempre marcou sua história.

Em 2025, o coral passou a integrar o time de artistas da ONErpm, o que impulsionou ainda mais esse processo de expansão musical, visibilidade e reestruturação. A parceria amplia o alcance do grupo dentro das plataformas, reforça sua comunicação e soma à estratégia de reposicionamento que vem sendo construída.

A nova etapa consolida o Coral Resgate em um momento de crescimento estratégico, com foco em expansão de público, reforço de presença digital e desenvolvimento de novos materiais. O grupo se organiza para voltar ao mercado com força renovada, projetos inéditos e uma visão alinhada às necessidades atuais do gospel nacional. O que vem pela frente representa um movimento sólido para fortalecer ainda mais sua marca e impacto.