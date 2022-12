Coral do Gaspar Vaz se apresenta nesta sexta

Assistir às apresentações de Natal no mês de dezembro já é tradição, por isso, o Mogi Shopping preparou uma programação especial e está recebendo diferentes instituições de Mogi das Cruzes. Nos dias que antecedem a época mais esperada do ano, o público poderá prestigiar gratuitamente repertórios que vão do clássico ao contemporâneo.

As apresentações já começaram e, nesta sexta, dia 9, é a vez dos alunos do Colégio Gaspar Vaz cantarem e encantarem no centro de compras, a partir das 20 horas.

De acordo com o administrador da escola, Arthur Rebolo, esta é a segunda vez que os alunos do Gaspar Vaz participam desta iniciativa do Mogi Shopping – eles também cantaram nas apresentações de festa junina no empreendimento. Agora, na apresentação de Natal, vão participar alunos desde a Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental, cantando um repertório que Arthur promete quer vai emocionar a todos os presentes.

Para o administrador, estas ações são importantes para os estudantes. “São momentos como estes que reforçam ainda mais a união entre alunos, pais e toda a equipe escolar. Agradecemos ao Mogi Shopping por nos proporcionar a oportunidade em mostrar o que nossa família representa a cada um de nós”.

Série de atividades

As cantatas do Shopping seguem até dia 15, com apresentações dos Colégios Leão de Judá, Brasilis e Instituto Ana de Moura. “As apresentações natalinas fazem parte da programação que o Mogi Shopping preparou para toda a família durante o mês de dezembro”, destaca a gerente de marketing Gisele Mesquita. Na programação, destaca-se a tradicional Vila de Natal, com o Papai Noel recebendo as crianças, e a campanha que vai sortear um Honda City zero quilômetro e presentear os clientes com panettones e chocottones.

Para participar basta acumular R$ 600 em compras nas lojas participantes e cadastrar as notas no Aplicativo do Mogi Shopping.