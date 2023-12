Coral de servidores da Prefeitura se apresenta no Patteo Urupema Shopping

O coral de servidores da Prefeitura de Mogi das Cruzes se apresentou, na noite desta quinta-feira (07/12), no Patteo Urupema Shopping. O grupo, que está vinculado à campanha Natal de Sorrisos 2023, do Fundo Social de Mogi das Cruzes, foi convidado pela direção do centro de compras a participar da programação de Natal do local e executou um repertório natalino, sob o comando da maestrina Fernanda Assis.

O prefeito Caio Cunha prestigiou a apresentação, ao lado do presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Marcio Maldonado. O coral ensaia todas as semanas e será a principal atração do encerramento da campanha Natal de Sorrisos, marcado para o dia 20 de dezembro. A apresentação na data será a partir das 17 horas, no prédio-sede da Prefeitura de Mogi.

A programação da campanha Natal de Sorrisos também terá, na próxima semana, as entregas de presentes provenientes da campanha Árvore Natal de Sorrisos, nos bairros Chácara Guanabara e Residencial Novo Horizonte. Outra ação será a apresentação das cantatas itinerantes em lares de idosos. As instituições atendidas serão: Centro Dia do Idoso, Associação Manoel e Maria, Casa São Vicente de Paulo, Instituto Pró+Vida e Vila Dignidade.

Ainda há tempo para contribuir para a campanha Natal de Sorrisos 2023. Quem quiser participar deve procurar a sede do Fundo Social, no primeiro andar do prédio-sede da Prefeitura ou então algum dos pontos de coleta – a relação completa está disponível no site da Prefeitura.

A meta da campanha Natal de Sorrisos é atender 30 mil crianças, 5 mil a mais do que no último ano. A ação consiste na arrecadação de brinquedos, que são entregues sob a forma de presentes de Natal para crianças de regiões de vulnerabilidade nas mais diversas partes do município.

Mais informações pelo telefone 4798-5143.