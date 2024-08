Copa Mogi Alabarce de Futebol Amador: quartas de final prometem emoção

Quartas de final acontecem neste sábado com quatro jogos eletrizantes



A Copa Mogi Alabarce de Futebol Amador, que teve sua primeira edição realizada em 2022, chega à fase decisiva das quartas de final no sábado (17). A competição começou com 32 equipes divididas em oito grupos na fase inicial. Após intensas disputas, 16 equipes avançaram para as oitavas de final, e agora apenas oito times seguem na luta pelo título.

Os confrontos das quartas de final serão realizados no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, com entrada gratuita para os torcedores. Os jogos prometem muita emoção e começam às 15h com o duelo entre Spartanoos e Esporte Clube 13. Em seguida, às 16h45, Leões do CDGA enfrenta o Vila Rica. Às 18h30, é a vez de Jardim Layr medir forças com o Império. E, fechando a rodada, às 20h15, Vila São Paulo joga contra o Vila da Sorte.

A competição, que está em sua terceira edição, oferece uma premiação total de R$ 60 mil, sendo R$ 40 mil para o campeão, R$ 12 mil para o vice, R$ 5 mil para o terceiro colocado e R$ 3 mil para o quarto. Além disso, troféus e medalhas serão entregues aos três primeiros colocados.

As semifinais estão marcadas para o dia 24 de agosto, a partir das 17h, e a grande final será realizada no dia 31 de agosto, com horário ainda a ser definido. O torcedor deve se preparar nesta emocionante fase da Copa Mogi Alabarce de Futebol Amador, para assim acompanhar de perto e torcer pelo seu time favorito.

O diretor da rede Alabarce, Ronaldo Alabarce, deixou sua fala a respeito de toda a expectativa: “É contagiante poder participar da Copa Alabarce de futebol amador, esses eventos onde ficamos mais próximos das comunidades, levando não só nossa marca como o símbolo, mas também incentivando o esporte”.

A final será realizada em 31 de agosto