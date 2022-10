Copa do Mundo: Supercomputador prevê final histórica

Supercomputador prevê final entre Argentina e Portugal

Lionel Messi levaria a melhor no duelo contra Cristiano Ronaldo; veja como a máquina chegou a tal prognóstico

Supercomputador prevê Messi campeão no Qatar

Um supercomputador previu que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo se enfrentarão na final da Copa do Mundo de 2022. E com a Argentina levando a melhor sobre a seleção da Terrinha na decisão por pênaltis.

A pesquisa, conduzida pela BCA Research, foi publicada no relatório especial “The Most Important Of All Unimportant Forecasts 2nd Edition: 2022 FIFA World Cup”. A BCA Research baseou o resultado do torneio em estatísticas de jogadores do game Fifa Soccer, bem como uma amostra de 192 jogos da fase de grupos e 64 partidas eliminatórias disputadas durante as Copas do Mundo de 2006, 2010, 2014 e 2018.

O lado curioso é que a Argentina não aparece entre as favoritas nos principais sites de apostas, que colocam, na ordem, Brasil e França à frente.

Outro detalhe é que o “supercomputador” colocou a Argentina como campeã, mas com 7% de possibilidade disso realmente se concretizar