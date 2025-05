Coordenador do Curso de Direito da UMC é nomeado membro da Comissão de Ensino Jurídico da OAB/SP 

O professor Sérgio Henrique Leal de Souza, coordenador do curso de Direito da UMC, foi nomeado membro da Comissão Especial de Ensino Jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SP).

A nomeação foi oficializada por meio da Portaria nº 563/25/PR, assinada em 12 de maio pelo presidente da OAB/SP, Dr. Leonardo Sica, e pelo presidente da Comissão Estadual de Ensino Jurídico, Dr. Darlan Barroso.

A comissão é responsável por acompanhar, analisar e propor melhorias para o ensino jurídico no estado, impactando diretamente a formação de novos advogados e a qualidade dos cursos de Direito oferecidos em São Paulo.

Com ampla experiência na área acadêmica, o professor Sérgio é mestre em Direito, com MBA em Gestão de Negócios e formação em Liderança e Gestão de Pessoas. Atua no ensino superior há 20 anos, sendo 14 deles na gestão acadêmica. Atualmente, é coordenador do curso de Direito da UMC.

“Integrar a Comissão de Ensino Jurídico da OAB/SP é uma grande honra e uma chance de contribuir para a evolução da formação jurídica em São Paulo. Levo comigo a experiência da UMC, que é referência no ensino de qualidade e na preparação de futuros profissionais do Direito”, afirmou o professor.

O professor Sérgio é mestre em Direito, com MBA em Gestão de Negócios e formação em Liderança e Gestão de Pessoas