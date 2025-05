Convites do Botequim Reencontro, do Clube de Campo, já estão à venda

Evento, que celebra o amor e a amizade, acontece no dia 13 de junho

O clima de boteco se une à vibração do rock em mais uma edição do Botequim Reencontro do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC). O evento, que chega à terceira edição com o tema “Peace, Love and Rock”, será realizado no dia 13 de junho, no Salão Social “Wilson Cury”, com show ao vivo da Banda Combo, que levará ao palco os grandes clássicos do rock nacional e internacional.

A venda de convites começou na quinta-feira (29), exclusivamente na Secretaria do Clube. O convite custa R$ 140 para associados e R$ 220 para não associados. A participação é exclusiva para maiores de 18 anos e aberta a casais, grupos de amigos e famílias. Os convites são limitados.

O cardápio da noite, assinado pelo Buffet Perfil, incluirá porções e salgados variados. As bebidas já estão incluídas no valor do convite e o evento também contará com rolha livre. O cardápio completo está disponível no site do CCMC (www.ccmc.com.br).

Para a diretora social do Clube de Campo, Karin Camargo, o Botequim se consolida como uma das festas mais queridas do calendário social:

“O Botequim Reencontro nasceu com o propósito de reunir pessoas queridas em um clima leve e festivo, e tem cumprido esse papel com muito carinho. Este ano, escolhemos o tema ‘Peace, Love and Rock’ para embalar a noite com boas memórias, canções marcantes e momentos especiais. Será uma oportunidade para casais, amigos e famílias curtirem juntos, com boa música, cardápio caprichado e muita energia positiva”.

Para obter mais informações sobre o Botequim Reencontro, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (11) 4728-5600.

