Convenção da Omint vai levar corretores e parceiros para as Olimpíadas

Um dos maiores eventos esportivos do mundo, será palco da segunda Convenção Internacional de Seguro de Vida Individual realizada pela Omint Seguros. O evento acontecerá em Paris, na França, em julho de 2024. Os 40 primeiros corretores que venderem R$ 650 mil em prêmios anualizados do portfólio de Vida Individual Omint, entre 1º de julho de 2023 e 30 de abril de 2024, conquistarão vagas para a Convenção.

Na ocasião, ações exclusivas serão realizadas, entre elas: ingressos especiais para assistir as competições de skate, e vôlei de praia e natação. “Nossos parceiros merecem o melhor. Por isso, daremos a eles a oportunidade de participar de um dos eventos mais desejados do mundo, os Jogos Olímpicos, com experiências memoráveis”, comentam o Diretor Comercial e de Marketing do Grupo Omint, Cícero Barreto.

O Diretor de Vendas da Omint Seguros, José Luiz Florippes, acredita que essa edição será ainda melhor. “A Omint preza pela excelência em suas entregas, desde o atendimento a um cliente até o reconhecimento dos seus parceiros. A primeira Convenção Internacional da Omint Seguros, realizada no ano passado mostrou isso, mas, o melhor ainda está por vir. 2024 promete entrar para a história das convenções”.

Como participar

Poderão participar da Campanha de Vendas de Seguro de Vida Individual Omint 2024 corretoras de seguros individuais, corretoras que atuem junto aos escritórios de investimento e às plataformas (co-corretoras)/assessorias de seguros, devidamente inscritas e com cadastro ativo junto a SUSEP- Superintendência de Seguros Privados e que estejam cadastradas na Omint. O cadastro para ser um parceiro Omint pode ser feito por meio do link disponível em: https://www.omint.com.br/seja-corretor/formulario/.