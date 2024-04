Contrato de projeto que prevê pedágios na Mogi-Dutra será assinado em agosto

O consórcio Novo Litoral, liderado pela Companhia Brasileira de Infraestrutura (CBI), foi o vencedor do leilão internacional do Governo de São Paulo para concessão rodoviária do Lote Litoral Paulista, realizado nesta terça-feira (16), na sede da B3. O governador Tarcísio de Freitas selou o acordo, concedendo um desconto de 10,17% sobre a contraprestação pública máxima de R$ 199 milhões por ano a ser paga pelo Estado.

Com a vitória no lance, a nova concessionária assumirá a responsabilidade pela gestão de 213 km de rodovias que conectam municípios da região do Alto Tietê, na Grande São Paulo, à Baixada Santista e ao Vale do Ribeira. O projeto das obras inclui a implantação de pedágios nas rodovias Mogi-Dutra e Mogi-Bertioga. O contrato, estimado em R$ 4,3 bilhões, abrangerá um prazo de concessão de 30 anos, e deverá ser assinado o próximo mês de agosto.