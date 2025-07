Contamec celebra mais de 40 anos impulsionando empresas em Mogi das Cruzes

Fundada em 1978, a empresa se tornou referência contábil no Alto Tietê

Com mais de quatro décadas de atuação, a Contamec Contabilidade e Assessoria Empresarial se consolidou como uma das empresas mais tradicionais e respeitadas de Mogi das Cruzes. Fundada em 28 de agosto de 1978, por Alfredo Campolino dos Santos, e atualmente administrada por Celuceia de Souza Campolino dos Santos, a empresa surgiu do desejo de oferecer um serviço contábil acessível, confiável e estratégico para os empresários da cidade e da região.

Na época de sua fundação, Mogi das Cruzes ainda passava por um processo de crescimento e transformação. Foi nesse cenário que identificaram uma carência no setor contábil: faltava um atendimento próximo, que fosse além da burocracia e acompanhasse o empreendedor na tomada de decisões. Com esse propósito, nasceu a Contamec — um escritório com vocação para ser o braço direito das empresas locais, auxiliando desde pequenos negócios até grandes organizações a se estruturarem, se manterem em conformidade e crescerem de forma sustentável.

Desde então, a Contamec vem crescendo junto com a cidade. Muitos dos clientes que começaram pequenos, hoje são empresários consolidados e mantêm a parceria com o escritório há décadas. Essa relação de confiança é construída dia a dia, com escuta atenta, orientação clara e respeito ao ritmo e às necessidades de cada negócio, oferecendo apoio para as decisões.

Hoje, a Contamec oferece um portfólio completo de serviços nas áreas contábil, fiscal, trabalhista, societária e tributária, com foco em consultoria personalizada. Entre os principais serviços estão a escrituração contábil e fiscal, o planejamento tributário, a gestão de folha de pagamento, a abertura e encerramento de empresas, além de apoio direto ao empresário na análise financeira e estratégica do seu negócio.

O carro-chefe da empresa continua sendo o serviço contábil e fiscal completo, com ênfase na organização estratégica que fornece ao empresário base sólida para decisões administrativas seguras e juridicamente embasadas. O diferencial está no modo como cada cliente é atendido: de forma individualizada, com escuta ativa, empatia e soluções sob medida.

“Nosso compromisso é tratar cada cliente como único. Entendemos que cada negócio tem suas particularidades e, por isso, nos dedicamos a oferecer orientação precisa, atualizada e com responsabilidade. Construímos relações duradouras porque colocamos confiança e ética em primeiro lugar”, destaca a sócia.

A empresa também investe na formação de novos profissionais, abrindo espaço para o aprendizado técnico dentro do próprio escritório e contribuindo para a formação de jovens talentos da cidade. Essa preocupação com o futuro é parte do DNA da Contamec, que acredita que investir em pessoas é tão importante quanto investir em números.

Além disso, faz questão de reforçar seu compromisso com o desenvolvimento econômico local. “Temos orgulho de fazer parte da história de Mogi das Cruzes. Acreditamos na força do empreendedor mogiano e queremos continuar contribuindo para o crescimento da região”, reforça Celuceia.

Estar presente em momentos importantes da vida empresarial de tantos clientes — como a abertura de uma empresa, a superação de uma crise ou a celebração de metas alcançadas — é, para a equipe da Contamec, mais do que trabalho: é missão.

Com uma trajetória pautada em credibilidade, atualização constante e atendimento humanizado, a Contamec segue como referência no Alto Tietê, acompanhando de perto os desafios e conquistas dos empresários que confiam sua gestão contábil a quem entende do assunto.

DESTAQUE

Endereço: Av. Capitão Manoel Rudge, 390, Pq Monte Libano, Mogi das Cruzes

Telefone: (11) 4799-8500 / (11) 99622-3822

Instagram: @contamec.contabilidade

Foto 1 – Equipe preza pelo atendimento personalizado para cada cliente

Foto 2 – Contamec acompanha o crescimento de Mogi e das empresas com ética e profissionalismo