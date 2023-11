Consumidores podem solicitar serviços do Semae também pelo WhatsApp

O Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) disponibiliza um número de WhatsApp aos consumidores que precisam solicitar serviços da autarquia, por meio do número (11) 95807-3381. O aplicativo de mensagens é uma alternativa ao atendimento prestado pelo telefone 115.

Pelo WhatsApp, é possível solicitar segunda via de conta, serviços de ligação de água e esgoto, reparo de vazamentos e tirar dúvidas sobre eventual falta d’água, entre outros tipos de atendimento. Os pedidos devem ser feitos apenas por mensagens de texto.

Mesmo que não saiba o número do WhatsApp, ainda assim, ao ligar no 115 o consumidor tem a opção de transferir o atendimento para o aplicativo de mensagens, basta digitar a opção indicada no atendimento eletrônico: opção 1 para WhatsApp e opção 2 para continuar por telefone.

Outras formas de solicitar serviços são a Agência Virtual (clique aqui) e o e-mail (atendimento@semae.sp.gov.br).

Para atendimento por meio da Agência Virtual, é necessário informar o número de cadastro e dígito verificador (que são as informações com destaque em amarelo localizadas no canto superior esquerdo da conta de água), além do CPF do titular da conta.

Para acessar os serviços via Whatsapp e Agência Virtual, é de suma importância a atualização do cadastro. O atendimento por WhatsApp é de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 18h.



Canais de atendimento (Semae):



Telefone:

115 (para ligações de Mogi das Cruzes)

(11) 3786-1400 (para ligações de fora de Mogi das Cruzes)

Horário de Atendimento: segunda a sexta: 07h às 21h | Sábado, domingos e feriados: 07h às 19h

WhatsApp: (11) 95807-3381

Horário de Atendimento: segunda a sexta (exceto feriados), das 8h às 18h