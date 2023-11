Conselho Municipal dos Direitos da Mulher cobra mais diálogo com a Prefeitura

Aconteceu esta semana a posse dos novos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMMULHER, para a gestão 2023/2025. O Conselho tem a responsabilidade de formular programas e políticas públicas relacionadas à promoção da melhoria das condições de vida das mulheres e também a eliminação de todas as formas de discriminação e violência contra elas. O colegiado é composto por representantes do poder público e também da sociedade civil de forma apartidária.

A presidente do atual Conselho, que deixa o cargo com a posse dos novos membros, Vânia Pereira da Silva, protestou contra a falta de incentivo da Prefeitura. “Conselho que não tem dinheiro não anda. E nós andamos brilhantemente às nossas custas, indo para vários lugares sem um centavo de gasolina. Tudo foi bancado por nós mesmas”.

A advogada e presidente da ONG Recomeçar – que presta assistência a mulheres vítimas de violência –, Rosana Pierucetti, falou sobre os desafios que o novo Conselho terá pela frente. A ativista, que foi membro da última composição do COMMULHER, pontou que durante o seu tempo no conselho sentiu falta de mais abertura da Prefeitura para o diálogo sobre os problemas relativos à defesa do direito das mulheres e também a necessidade da presença de mais mulheres na política da cidade.