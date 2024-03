Conselho Mogi 500 Anos amadurece projeto de lei de Planejamento de Longo Prazo

A Prefeitura de Mogi das Cruzes realizou na terça-feira (5/3), no Polo Digital, a terceira reunião do Conselho Mogi 500 Anos – instância suprapartidária formada pelo setor público, setor privado, academia, terceiro setor, sociedade civil e coordenada pela Administração Municipal, cujo objetivo é impulsionar as discussões sobre o Projeto Mogi 500 Anos.

A reunião contou com a presença do prefeito Caio Cunha e dos secretários municipais Gabriel Bastianelli (Chefe de Gabinete e secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação), Cláudio Rodrigues (Urbanismo) e Lucas Porto (Planejamento e Gestão Estratágica), que coordenou os trabalhos. Também participaram da reunião representantes do comércio, indústria, agronegócio, terceiro setor, universidades, lideranças de bairro, entre outras (confira a lista no final da página).

Uma das pautas da reunião foi a discussão e a análise da versão final do projeto de lei da Política Municipal de Planejamento de Longo Prazo e Estratégia para encaminhamento à Câmara de Mogi das Cruzes.

O projeto de lei cria a obrigatoriedade de um planejamento de longo prazo para a cidade, garantindo o seu desenvolvimento e também permitindo que o município deixe de ser refém de ciclos políticos e planos de governo, que ocorrem de quatro em quatro anos. “Estamos inovando neste sentido e este é o legado que queremos deixar para a cidade”, afirmou o prefeito Caio Cunha.

O secretário Lucas Porto reforçou a importância do planejamento de longo prazo para o desenvolvimento do município e principalmente da participação da sociedade civil nesta construção. O projeto de lei foi amplamente discutido durante a reunião e passará ainda por ajustes finais antes de ser encaminhado à Câmara, onde será analisado e debatido pelos vereadores.

Outra pauta da reunião foi o convite para a participação no Fórum sobre Políticas Públicas que será realizado na Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), no dia 23 de março, organizado para discutir os 8 Pactos que guiarão o desenvolvimento da cidade, oriundos da Etapa de Diagnóstico do Projeto Mogi 500 Anos.

Participantes e instituições

Bruno Panccioni – Fatec

Ciro Pirondi – Arquiteto e Urbanista

Claudio Brito – UMC

Cláudio Costa – AGFE

Fábio Dan – Sindicato Rural

Fabíola Pupo – Jornal A Semana

Gabriel Mesnek Grinberg – Organização Social

Gerson Benedito de Barros – Associação Divino

Gilvanda Figueroa – Sebrae

Hamilton Soares Ramos – Conselho de Pastores

Haroldo Onoda – Bunkyo

Henrique Silva de Amorim – AESCOM

José Miraídes Penha – Conselho de Pastores

José Roberto de Oliveira Junior – SENAI

Maria Fatima Araújo – ETEC Mogi das Cruzes

Mário Sérgio – Historiador

Miguel Assis – AEAMC

Osvaldo Baradel – AGESTAB

Rafael Ribeiro – UBC

Ricardo Pedroso – CMPP

Rodrigo de Souza – Líderança de Bairro

Rodrigo Garzi – ATV

Samara da Silva Carvalho – AESCOM

Tatiana Mello – Universidade de Mogi das Cruzes

Valterli Martinez – Sincomercio

Mario Mantovani – AGCO

José Arraes – Rede Nossa Mogi

Hebe Amaral – Rede Nossa Mogi