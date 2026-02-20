Conselho dos Fundos Sociais garante expansão da “Missa Verde”

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), por meio do Conselho dos Fundos Sociais de Solidariedade, avançou na ampliação da “Missa Verde” para os municípios do Alto Tietê. A coordenadora do conselho e primeira-dama de Arujá, Clau Camargo, foi recebida na sexta-feira (13) pelo bispo da Diocese de Mogi das Cruzes, Dom Pedro Luiz Stringhini, que garantiu apoio à expansão da iniciativa em 2026, dando continuidade aos diálogos estabelecidos no ano anterior.

Criada inicialmente em Itaquaquecetuba, a “Missa Verde” incentiva os fiéis a levarem materiais recicláveis às paróquias, promovendo conscientização ambiental e o descarte correto de resíduos. Durante a reunião, Clau destacou que o próximo passo será fortalecer o diálogo entre os fundos sociais de cada município e as paróquias das cidades, com o aval da Diocese, para consolidar a expansão do projeto em toda a região.

“Estaremos dando continuidade a essa ideia, com total apoio da Diocese. Também vamos buscar implantar pontos de coleta de tampinhas plásticas e lacres de alumínio, que farão a diferença na campanha ‘Lacre Solidário’, revertendo as doações na aquisição de cadeiras de rodas por meio da parceria com a concessionária SPMAR”, afirmou a coordenadora.

Dom Pedro também reforçou seu incentivo à iniciativa: “Fico animado em ver o empenho das primeiras-damas na pauta socioambiental. Vamos recomendar que as paróquias da Diocese façam a adesão à ‘Missa Verde’ e estabeleçam parcerias com os fundos sociais e as administrações municipais para causas nobres como esta”.

Os próximos passos incluem o fortalecimento da proposta junto aos municípios consorciados, promovendo apoio mútuo e alinhamento estratégico na próxima reunião do conselho. A meta é que todas as cidades avancem no diálogo com suas paróquias, consolidando a “Missa Verde” como um movimento regional permanente em prol do meio ambiente e da solidariedade.

Fotos: Adriano Mendonça / Prefeitura de Arujá

