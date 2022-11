Consciência de verdade

Novembro é o Mês da Consciência Negra. O 20 de novembro, dia efetivo em que se comemora a data, faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares – situado entre os estados de Alagoas e Pernambuco, na Região Nordeste do Brasil.

Então, este mês costuma ser recheado de atrações sobre a cultura negra. Há exposições de artistas negros, há shows de cantores negros, há palestras com personalidades negras. E isso é fundamental para marcar a data e dar espaço para pessoas que normalmente não têm tanta abertura e destaque na sociedade.

Mas é preciso mais. Apesar de as ações para o Dia da Consciência Negra serem um ótimo ponto de partida para o desenvolvimento de políticas eficazes de inclusão racial, é necessário que isso vá além de ações pontuais e de discursos nas redes sociais.

Conscientizar e sensibilizar devem estar entre os pontos-chave das ações sobre este tema, nas escolas, nas empresas e até no poder público. É preciso falar do assunto, falar do preconceito e de como combatê-lo. Além disso, é importantíssimo e imprescindível praticar o que se fala.

Lembre-se, mudanças dependem de ações concretas. Afinal, esta é uma questão que diz respeito a todos — não apenas às pessoas negras.