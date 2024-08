Conheça os ideais dos candidatos a prefeito de Mogi das Cruzes

Cinco candidatos lutam para entrar à sede da Prefeitura Municipal; entenda os planos de cada um

Este ano, 2024, é o momento de os mogianos escolherem os seus representantes dos Poderes Executivo e Legislativo. No dia 6 de outubro, cinco candidatos a prefeito de pleitearão os votos do eleitores em primeiro turno. São eles: Caio Cunha (PODEMOS), para reeleição; Mara Bertaiolli (PL); Rodrigo Valverde (PT); Sheila Mantovanni (MOBILIZA); e Roberto Rodrigues (PRTB).

Com ideias para melhorar ainda mais a vida dos munícipes, cada candidato enfoca determinados assuntos que acham ser mais importantes.

Com isso, o jornal A Semana conversou com cada político e percebeu que, as áreas de mobilidade, educação, saúde e segurança são sempre discutidas, pois abrangem a vida de cada morador da cidade.

Em uma conversa com o atual prefeito, Caio Cunha, ele pôde explicar que, por conta da pandemia, atualmente a saúde municipal teve um aumento gigantesco, chegando a bater cem mil atendimento por mês. Com isso, foram feitos mutirões e, assim, a Prefeitura Municipal conseguiu diminuir a fila de quem esta por uma consulta ou exame.

Além disso, no distrito do Botujuru foi construída uma UBS (Unidade Básica de Saúde) e a Secretaria de Saúde aumentou o atendimento para as crianças, transformando o Pró-criança no equipamento Vagalume, com um prédio maior e mais médicos para receber a população. “Dobramos o número de atendimento, triplicamos o número de leitos e implementamos uma farmácia gratuita para que a criança já saia com o medicamento em mãos”, revela o prefeito.

Também, foi ampliado o atendimento do Pró-mullher e do Única Fisio. “Inserimos também o CAPSI (Centro de Atenção Psicossocial Intantil), que é um programa de saúde mental infantil. Até então, a criança era atendida no mesmo ambiente que o adulto. Hoje, ela tem um atendimento exclusivo para as crianças”, conta.

Para os próximos anos, Caio Cunha quer investir cada vez mais na Atenção Básica de Saúde, que é a obrigação básica do município, para que seja eficiente ao ponto de o morador não precisar deixar o seu bairro para ir à UPA (Unidade de Pronto Atendimento. Outro ponto que também faz parte dos planos do candidato à reeleição é o investimento em telemedicina: “Queremos investir muito em telemedicina, pois mais de 70% dos casos, você consegue resolver, como o caso do retorno ao médico. Geralmente, ele é para avaliar a pessoa ou um exame”, comenta.

Um PS Municipal também está nos planos do candidato do Podemos, em que já possui um lugar para isso, na área central de Mogi das Cruzes, para facilitar aos munícipes que utilizam os meios de transportes públicos.

Fora isso, pretende expandir os pontos de saída das ambulâncias, para que os atendimentos sejam feitos de modo mais ágil e tenham uma cobertura maior e mais eficiente.

Para a educação, Caio conta que criou um complexo educacional, esportivo, social e cultural, que é a Escola Viva, em Jundiapeba, bem como construiu creches. “A gente entende que a educação não pode ser reconhecida apenas pelas matérias convencionais. Precisamos investir na nova geração e, na Escola Viva, a gente atende os cursos profissionalizantes noturnos, que leva um padrão de estrutura como o Sesi, com piscina, quadra, sala de música, auditório de cinema e por aí vai”. A coligação pretende levar o modelo de escola para a região do Jardim Aeroporto e da Serra, nos bairros da divisa.

“Vamos também investir na primeiríssima infância, dando início ao programa ‘Mamãe Canguru’”, explica. O projeto pretende levar o berçário para um espaço apartado ao da creche, sobrando espaço nas creches e ampliando-as. Com isso, ofereceremos uma bolsa para a mães, criando um auxílio para que as genitoras acompanhem o seu filho durante o período que ele está dentro da creche.

Com relação à mobilidade, o atual prefeito recapeou 188 vias na cidade, com convênios e parcerias com o Governo do Estado de São Paulo. “O Nova Mogi atingiu 70% dos bairros. Vimos que este programa era necessário, por questão econômica e por necessidade da cidade”, afirma Caio. Segundo ele, era gasto muito mais com remendo para tampar buracos, do que para melhorar a via para os bairros, sejam eles centrais ou periféricos, para que o trânsito flua mais e ofereça mais segurança para os motoristas e pedestres, sempre respeitando o ciclo financeiro do município.

Em segurança, Caio Cunha ressalta que o candidato a seu vice é especialista em segurança e irá ajudar muito no assunto. “Queremos fazer de Mogi a cidade mais segura do país, com investimento e tecnologia”, afirma Caio.

Atualmente, a cidade adquiriu, nos últimos quatro anos, 25 viaturas, 290 novos armamentos, novas câmeras de monitoramento, canil, o COI e a muralha de segurança, que acusa os carros roubados que, por ventura, passem pelo município. Para os anos seguintes, a coligação quer criar o Batalhão da Romu, em César de Souza, e criar um espaço específico para a Patrulha Maria da Penha, funcionando 24 horas.

A candidata à prefeita, Mara Bertaiolli, também foi ouvida pela nossa equipe. Para ela, o objetivo de ser eleita é fazer com que Mogi das Cruzes volte a ter o protagonismo que sempre teve e retomar as parcerias com os governos do Estado e Federal. “Mogi das Cruzes perdeu muito nos últimos anos e precisamos voltar a cuidar dessa cidade, como sempre fizemos”, relata.

Com o assunto “saúde”, fala que pretende fazer grandes investimentos, mas encara como fundamental o funcionamento adequado dos equipamentos, vontando com o Sistema Integrado de Saúde (SIS), que regulava todos os serviços oferecidos pela prefeitura.

Também cogita a oportunidade de abrir a Maternidade Municipal e de trazer para Mogi das Cruzes o SIRESP (Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo) para tornar mais próximo o encaminhamento para hospitais. “Quem tem dor, tem pressa. Então, vamos colocar o Pró-criança e o Pró-mulher para funcionarem de verdade”, relata Mara.

Para a educação, comenta que vai dar continuidade ao Plano Municipal de Expansão de Creches, da gestão 2009-2016, e expandir o programa de construção dos Cempres (Centros Municipais de Programas Educacionais) com novas unidades em Biritiba Ussu, no Botujuru e em outros locais onde o Censo Escolar apresentar demanda de procura. “Educação é e sempre será uma prioridade no nosso governo”, comenta. Além disso, pretende manter as cinco refeições por dia nas escolas, atendendo os mais de 47 mil alunos matriculados na rede municipal.

Na área de mobilidade, a candidata comenta sobre a conclusão do Anel Viário, abrindo novos trechos da perimentral, desde a Mogi-Bertioga até a Mogi-Dutra.

Para a melhora no trânsito, o Plano de Governo da Mara informa que terão novas avenidas com o objetivo de fluir o trânsito nos bairros, ampliando a mobilidade urbana.

Quando o assunto é segurança, Mara comenta que estão fazendo reuniões em todos os bairros, a fim de analisar os pontos com deficiência. Então, caso seja eleita, vai fortalecer as parcerias com o Governo do Estado para ampliar a estrutura de segurança na cidade, desde o aumento no efetivo, até a gestão para que o município receba o BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia). A Guarda Municipal também será ampliada, juntamente com a Patrulha Maria da Penha. “Todas as nossas ações serão voltadas para os bairros, à região das escolas e, principalmente, para a zona rural para que os produtores e agricultores possam ter tranquilidade e segurança para trabalhar, gerar emprego e fortalecer a economia local”, ressalta a candidata.

Para finalizar, enfatiza que “tenho experiência e estou preparada para ser a primeira mulher eleita prefeita de Mogi das Cruzes. Vou criar a Secretaria Municipal da Mulher para que todas as mogianas tenham segurança, respeito aos seus direitos e a valorização que merecem”.

Outra opção que o mogiano encontra para depositar a sua esperança em uma cidade melhor, é o Rodrigo Valverde.

Durante a entrevista, para ele, a saúde é um ponto fundamental. Comenta que quer construir uma UPA no bairro Mogi Moderno, além de um pronto-socorro, desafogando a Santa Casa, bem como implantará uma UBS em César de Souza, que atenderá 24 horas os moradores do distrito e região. “Desta forma, garantiremos acesso contínuo à saúde para todos os cidadãos”, revela. Também quer instituir a tecnologia na área, que atendam as demandas de exames e medicamentos.

Em educação, garante que todas as crianças estarão matriculadas já no primeiro ano de mandato, caso venha a vencer o pleito. A ideia é fazer convênios com escolas privadas e planejar a construção de novas instituições. “Queremos melhorar a qualidade da educação, garantindo um coordenador por escola, um professor de apoio para as salas de aula com grande dificuldade”, conta Valverde. Com isso, melhorará a nota no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Atenção Básica).

Para Valverde, quando o tema é mobilidade, comenta que vai terminar o Anel Viário e desafogará o trânsito central da cidade. “Também, vou investir na ciclovia Leste-Oeste, ligando Jundiapeba a César de Souza”, comenta.

Um miniterminal rodoviário em cada distrito faz parte do plano de governo de Valverde, atendendo a população de Jundiapeba, Brás Cubas e César de Souza. “Queremos que a tarifa para PCDs e acompanhante seja zero, e também para adultos acima de 60 anos, desempregados que recebam seguro-desemprego e pessoas que utilizam o Bolsa Família”, enfatiza.

Para segurança, dividirá o município em quatro macrorregiões, com a instalação de mil câmeras, promovendo segurança pública através do programa “Segurança na Palma da Mão”.

Com a Patrulha Maria da Penha, Valverde ressalta que Mogi vai ter quatro viaturas, ficando uma em cada macrorregião. “As mulheres terão acesso ao aplicativo para acionar o agente de segurança mais próximo dela”, fala.

Sheila Mantovanni também está pleiteando o cargo para o Poder Executivo. Ela comenta que expandirá o número de unidades de saúde 24 horas, especialmente em bairros mais afastados, ampliará o atendimento de saúde bucal, incluindo a oferta de próteses dentárias e expandirá gradualmente a oferta de práticas integrativas, como homeopatia, acupuntura e tai-chi. “Queremos ampliar e qualificar a rede de atenção especializada, reduzindo o tempo de espera para cirurgias eletivas, consultas e exames especializados”, revela.

Para as mulheres, aumentará as vagas para gestantes e humanizará o atendimento à mulher e ao recém-nascido, aumentando, também, a frota de ambulâncias.

Na educação, implementará um projeto de alfabetização eficaz, a fim de diminuir os índices em que Mogi das Cruzes se encontra, segundo a candidata. Também, implementará creches 24 horas para mães que trabalham à noite, pensará nos alunos especiais e expandirá os cursos profissionalizantes de acordo com a demanda da comunidade. “Queremos fortalecer as associações de pais e mestres, incentivando a participação dos responsáveis pelas crianças”, comenta Sheila.

Além disso, pretende inserir o ensino à informática e línguas na educação básica.

Com o assunto “mobilidade”, Sheila é enfática ao dizer que garantirá a pontualidade e segurança do transporte público, melhorando a rede de ônibus da cidade. Também, irá expandir as ciclovias e ciclofaixas, garantindo acessibilidade aos pedestres nas calçadas. “Uma das minhas promessas é melhorar, inclusive, a mobilidade rural e criar um sistema integrado de transporte, que facilite a mobilidade entre diferentes bairros e regiões”, comenta.

Sobre segurança, Sheila criará bases comunitárias da GCM em diversos bairros, oferecendo cursos nacionais e internacionais para capacitar os agentes e ampliará a instalação de câmeras de monitoramento.

Ainda pensando no bem-estar do cidadão, melhorará a iluminação pública nos bairros e investirá em educação preventiva contra violência doméstica, infantil e contra o idoso, com políticas públicas educacionais.

Roberto Rodrigues comenta sobre a implantação do “Espaço Criança” nas UBSs, com o objetivo de acolhê-las durante as consultas dos responsáveis, com profissional treinado para avaliar a linguagem corporal e o convívio da criança com adulto e dará prioridade para a construção de um Ambulatório de Atendimento ao Adolescente e do Centro de Atendimento à Comunidade nos bairros. “A reativação e reestruturação do Pronto Socorro da Santa Casa de Mogi Das Cruzes também é uma luta nossa”, revela.

Comenta também que possui várias ideias para a educação, mas que as principais são a criação do Centro Profissionalizante para jovens e adultos, com diversas profissões em parceria com empresas; a criação de um centro de apoio, para transição entre a qualificação e colocação no mercado de trabalho, e seu respectivo acompanhamento; a inclusão de uma incubadora social nos bairros carentes, a fim de gerar trabalho e renda na perspectiva da economia solidária; e de polos digitais nos bairros para alcançar a população carente.

“Pensamos em todos os munícipes, a fim de oferecer uma educação de qualidade para todos os mogianos”, conta.

A mobilidade urbana, que é um dos assuntos que preocupam os moradores de Mogi das Cruzes, também possui pontos importantes para o candidato. Segundo Roberto, irá adequar e ampliar o investimento em calçadas, ruas e áreas exclusivas para pedestres e adequará todo o sistema de transporte público urbano às condições de acessibilidade. “Vamos atualizar e implantar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana e montaremos uma Comissão de Mobilidade Urbana, com a participação de Órgãos Gestores, Técnicos, Secretarias, Associações e participação da população dos vários segmentos sociais”, revela.