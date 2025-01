Conheça a SoluMedi: uma das maiores redes de agendamento do Brasil

Empresa ousa na transformação no acesso à saúde particular

Mogi das Cruzes tem sido palco de uma verdadeira transformação no acesso à saúde particular. A SoluMedi, uma das maiores empresas de agendamento médico do país para quem não tem plano de saúde, está revolucionando a forma como a população agenda consultas e exames com valores acessíveis e qualidade garantida. Mas o que muitos não sabem é que essa revolução vai muito além da cidade: a SoluMedi já está presente em diversas regiões do Brasil, impactando a vida de milhões de pessoas que buscam atendimento de qualidade a preços justos.

Por trás desse sucesso, está Thaty Gimenez, uma empreendedora visionária que iniciou sua trajetória aos 17 anos e, desde então, tem dedicado sua vida a criar soluções que realmente fazem a diferença. Com uma história de desafios, determinação e um olhar atento às necessidades da população, Thaty encontrou na SoluMedi uma forma de democratizar o acesso à saúde privada, tornando consultas médicas e exames acessíveis a milhares de famílias que antes viam a medicina particular como um sonho distante.

Com um modelo inovador, a SoluMedi tem se consolidado como referência nacional, oferecendo um serviço ágil, transparente e eficaz. A empresa não só facilita o acesso à saúde, mas também contribui para desafogar o sistema público, proporcionando mais conforto e dignidade aos usuários. A expansão da marca para diversas cidades do Brasil é prova de sua eficiência e compromisso com a qualidade, sempre mantendo o foco na necessidade real das pessoas.

Em Mogi das Cruzes, a SoluMedi já se tornou uma referência essencial, ajudando a população a encontrar as melhores opções de atendimento particular sem burocracia e com preços justos. A missão da empresa é clara: levar saúde acessível a todos, sem abrir mão da excelência no atendimento.

E o que vem pela frente? Com a mente estratégica de Thaty Gimenez e o crescimento contínuo da SoluMedi, a expectativa é que ainda mais cidades sejam beneficiadas por essa iniciativa que está transformando vidas.

A SoluMedi não é apenas um serviço de agendamento. É uma solução para milhões de brasileiros que precisam de acesso rápido, acessível e confiável à saúde.





SoluMedi Mogi das Cruzes

Endereço: Praça Monsenhor Roque Pinto, 11, Centro, Mogi das Cruzes

Instagram: @ solumedi.mogidascruzes @gimenezthaty

Telefone: 11 93356-1969

