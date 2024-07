Congresso de Catequese tem inscrições até hoje (10)

O Congresso de Catequese acontece no próximo fim de semana, dias 13 e 14 de julho, na Arena Suzano, das 8 às 18 horas. O evento católico ainda tem vagas. As inscrições devem ser feitas on-line até o dia 10 de julho, através do site: https://www.instagram.com/abcdiocesemogidascruzes?igsh=MXJodGdvMTJjaDQ3dA==. O valor da taxa é R$ 50.

Dirigido prioritariamente aos catequistas da Diocese de Mogi das Cruzes, com suas 90 paróquias e comunidades espalhadas por todo Alto Tietê, a iniciativa também convida quem atua de outras formas na igreja.

Com o tema O Ministério e a Missão do Catequista, a equipe Diocesana de Animação Bíblico-catequética e as Paulinas montaram uma programação para o congresso, em que estão previstas palestras, momentos de reflexão individual e em grupo, vivências e celebrações eucarísticas.

Algumas figuras ilustres da cena católica, como padre Zezinho, também estão confirmadas para o evento, que contará com a presença do bispo diocesano dom Pedro Luís Stringuini.

Segundo os organizadores, o evento espera acolher pelo menos mil pessoas. Para isso, um time de voluntários, apaixonados pela missão catequética, já se organiza para a recepção e orientação dos inscritos.

A Arena Suzano fica localizada na Avenida Senador Roberto Simonsen, 90, Jardim Imperador, em Suzano.

Programação

13 de julho:

Acolhida dos participantes

Celebração eucarística ou oração inicial

Palestras: O Ministério do catequista; Catequese e liturgia; A catequese na cultura digital; A palavra de Deus na vida e na missão do catequista

14 de julho:

Palestras: A vocação e a missão do catequista numa Igreja sinodal; A dimensão emocional do catequista; Catequese inclusiva: amar, acolher e evangelizar.

Encerramento com celebração eucarística com envio dos catequistas

Evento espera cerca de mil participantes