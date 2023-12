Confira os Horários de Funcionamento e Previsão do Tempo para as Festividades de Final de Ano em Itaquá.

Durante os feriados de 25 de dezembro e 1º de janeiro, e nos dias facultativos de 26 de dezembro e 2 de janeiro, a administração da Prefeitura de Itaquaquecetuba estará fechada. Contudo, os serviços críticos, como as unidades de urgência e emergência (CS 24h, CSI e UPA), SAMU, ambulâncias, coleta de resíduos, Defesa Civil, GCM e cemitérios, continuarão operando normalmente.

Foto: Dayane Oliveira

As feiras livres estarão ativas, oferecendo oportunidades para aqueles que desejam adquirir itens para suas festividades. Para quem procura ingredientes para a ceia, a feira no Largo da Vila São Carlos aos sábados e na avenida Vereador João Fernandes da Silva aos domingos na Vila Virgínia é uma alternativa. O Parque Ecológico Mario do Canto estará aberto diariamente, das 5h às 19h.

Aqueles que desejam regularizar seus débitos fiscais podem fazê-lo pelo site itaquaquecetuba.sp.gov.br/refis-2023 ou presencialmente no Departamento de Dívida Ativa, localizado na Av. Ver. José Barbosa de Araújo, 260 – Vila Virgínia, aberto no dia 26, das 9h às 15h.

É possível renegociar dívidas relacionadas ao IPTU, COSIP, TCA, TLIF, ISSQN e Auto de Infração, com exceção das multas de trânsito.

A Guarda Civil Municipal intensificará a Operação Natal Azul, ampliando a segurança nos principais centros comerciais e vias de Itaquaquecetuba. Entre os dias 27 a 29 de dezembro e de 3 a 5 de janeiro, todas as atividades administrativas da prefeitura ocorrerão normalmente.

Foto: Divulgação

Os postos do Poupatempo em todo o estado estarão indisponíveis na segunda-feira, 25 de dezembro (Dia de Natal), retomando suas operações na terça-feira, 26, nos horários normais de funcionamento. Devido ao Ano Novo, os serviços presenciais serão interrompidos nos dias 29 (sexta-feira) e 30 (sábado) de dezembro, assim como na segunda-feira, 1º de janeiro de 2024.

Previsão do tempo para o Natal:

Foto: Climatempo

Dia 24/12, véspera de Natal, mínima de 20 graus e máxima de 31 graus, com sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite;

Dia 25/12, Natal, mínima de 20 graus e máxima de 33 graus, com sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite;

Previsão do tempo para o Ano Novo:

Dia 31/12, véspera de Ano Novo, mínima de 21 graus e máxima de 27 graus, Sol com muitas nuvens durante o dia. Periodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

Dia 01/12, Ano Novo, Sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouco nebulosidade.

Fonte: Climatempo