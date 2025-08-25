Condomínio Vila Dignidade completa dez anos em Mogi das Cruzes

Condomínio é formado por residências para pessoas idosas de baixa renda

A Vila Dignidade, condomínio voltado a idosos de baixa renda em Mogi das Cruzes, celebrou dez anos no sábado (16) com bolo de aniversário e atrações culturais para os moradores.

A prefeita Mara Bertaiolli esteve presente e destacou a importância do espaço para os idosos 60+ residentes. “É uma alegria enorme estar aqui, com cada um de vocês, em um espaço que idealizamos para trazer dignidade, respeito e qualidade de vida para os idosos que vivem sozinhos”, disse.

Inaugurada na gestão do ex-prefeito Marco Bertaiolli, a Vila Dignidade oferece moradia na modalidade república e acompanhamento social para os moradores do local. O serviço busca garantir acesso à rede de políticas públicas, preservar autonomia e independência, estimular a autossustentação e prevenir o isolamento.

O projeto surgiu a partir de uma parceria entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes e o Governo do Estado de São Paulo. Os idosos são direcionados à Vila por meio de encaminhamentos da rede socioassistencial, como CRAS e CREAS, conforme a disponibilidade de vagas.

Atualmente, há 23 pessoas idosas morando na Vila Dignidade, sendo um casal e 21 pessoas idosas que moram sozinhas. Cada casa da Vila possui 44 metros quadrados de área construída, sala conjugada à cozinha, dormitório, banheiro, área de serviço e espaço externo nos fundos para construção de jardim ou horta. Todas são equipadas com recursos de acessibilidade. Além das residências, a vila conta com jardim, horta e salão de festas.

A Vila Dignidade está localizada na rua José Fernandes Figueira, 77, no bairro Vila Cecilia, em Mogi.

Aniversário da Vila teve festa com bolo e atrações culturais para os idosos residentes