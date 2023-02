Condemat pede apoio do Estado para conter enchentes na região

O Condemat – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê solicitou apoio emergencial do Departamento de Águas em Energia Elétrica (DAEE) para conter as enchentes e minimizar os impactos causados pelas chuvas nas cidades da Região. Um dos pedidos é a abertura de comportas na Barragem da Penha, em São Paulo, para o melhor escoamento das águas do Tietê.

Pela operação atual do sistema, quatro das seis comportas da Barragem da Penha permanecem fechadas, o que aumenta o represamento da água principalmente nos trechos que cortam Mogi, Suzano, Itaquaquecetuba e Guarulhos. Consequentemente, o nível do Rio Tietê não abaixa mesmo nos períodos de estiagem da chuva e isso reflete em todas as cidades que estão na Bacia do Rio Tietê.

O Condemat já acionou o DAEE e aguarda uma agenda urgente com a superintendência do órgão, que é responsável pela operação das barragens. “Precisamos de uma solução técnica imediata porque a situação nos nossos municípios está crítica”, alerta o presidente Caio Cunha.